Учасниці шоу Від пацанки до панянки 4 побили охоронців Школи леді (фото)

За два тижні змінити те, що «виховували» в собі роками, неможливо. Не дивно, що на одній з перших вечірок в Школі леді «пацанки» вели себе, як звичайно. Спочатку випили весь наявний алкоголь, і коли сп'яніли, узялися за з'ясування стосунків. От тільки на цей раз об'єктами агресії стали не їх же однокласниці, а охоронці з Школи леді.

– Нам сказали закінчувати гульню та йти спати, – пригадує події того вечора «пацанка» Віка #Боксерка Альохіна. – Мене це розлютило.

Саме Віка стала ініціатором бійки, а до неї приєдналася Юлія #Бандитка Чигринець, яка прийшла на реаліті Нового каналу, щоб, власне, побороти свою агресію.

І хоча сили були нерівні, а дівчата – у нетверезому стані, це все одно не зупинило розборок.

– Учениці дозволили собі недозволене, – обурюється заступник директора Школи леді Катерина Виноградова. – Вони напали на працівників школи. І розійшлися настільки, що ледь не накоїли лиха.

Лише на наступний день, прийшовши в себе після вечірки, Віка Альохіна пошкодувала про скоєне. Але, тим не менш, взялася виправдовуватися перед викладачами.

– Було помітно, що вона жалкує, – ділиться спостереженнями ще одна «пацанка», Євгенія #Батюшка Мазур. – Коли викладачі поставили під сумнів її перебування в школі, у неї очі були на мокрому місці. Вона трохи не заплакала.

– Я дуже розхвилювалася, – зізнається сама Вікторія. – Навіть долоні змокли. Мені було прикро.

На цей раз викладачі Школи леді повірили в каяття «пацанки», і хоча назвали її найгіршою ученицею тижня, в школі все ж залишили. Але чи виправдає вона їх очікування в майбутньому? Дивіться у реаліті «Від пацанки до панянки» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!