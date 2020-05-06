Участница реалити "Від пацанки до панянки" призналась, что ждет ребенка

10 мая на YouTube Нового канала выйдет один из самых ярких выпусков «Эксперты на карантине»! На этот раз гостьей спецпроекта стала Влада Роговенко – финалистка первого сезона «Супермодель по-украински» и участница четвертого сезона «Від пацанки до панянки».

Впервые за долгое время Влада встретилась с экспертами модельного реалити – Соней Плакидюк, Сергеем Никитюком и Аллой Костромичевой. Она была так рада видеть знакомые лица, что не сдержалась и на первых же минутах разговора раскрыла им свой главный секрет. Да-да, это правда – Влада Роговенко беременна!

Соня Плакидюк спросила бывшую подопечную, на сколько килограмм она поправилась после финала «Супермодели по-украински» (Новый канал).

– Еще два года после проекта я ходила худая, – поделилась Влада Роговенко. – Потом набрала килограмм семь-восемь, и снова резко похудела. И так несколько раз. Но сейчас у меня интересное положение, поэтому я поправилась.

– Ты беременна?! – удивилась Соня. – Вот это эксклюзив!

– Да, беременна, – смеясь и смущаясь, ответила Влада. – Это я так на Новый год хорошо погуляла.

О беременности участница «Від пацанки до панянки» и «Супермодели по-украински» (Новый канал) узнала сразу, после первой же задержки. Рожать ей предстоит в сентябре, сейчас она на четвертом месяце. Пол будущего ребенка Влада пока не знает, но надеется, что у нее будет дочка.

– Я хочу девочку, – призналась Влада Роговенко. – Через неделю пойду на УЗИ и наконец-то все узнаю.

Отца будущего ребенка участница реалити Нового канала не скрывает. Молодого человека зовут Александр, он часто мелькает в ее Insta-Stories. Когда Сергей Никитюк поинтересовался, кто он, и чем занимается, Влада сразу же все рассказала.

– Саша у меня моряк, – поделилась будущая мамочка. – Профессия, конечно… Он по шесть месяцев в море проводит. Но может это и хорошо, что его часто не будет дома. В мае он должен был уходить в рейс на полгода, но из-за карантина пока остается дома.

По словам Влады Роговенко, она до сих пор до конца не осознает, что скоро станет мамой.

– Я, наверное, пока ребенка на руки не возьму, не поверю, – завила участница реалити «Від пацанки до панянки» и «Супермодели по-украински» (Новый канал).