Учасниця реаліті "Від пацанки до панянки" зізналася, що чекає дитину

10 травня на YouTube Нового каналу вийде один із найяскравіших випусків «Експерти на карантині»! Цього разу гостею спецпроекту стала Влада Роговенко – фіналістка першого сезону «Супермодель по-українськи» і учасниця четвертого сезону «Від пацанки до панянки».

Вперше за довгий час Влада зустрілася з експертами модельного реаліті – Сонею Плакидюк, Сергієм Никитюком та Аллою Костромічовою. Вона була така рада бачити знайомі обличчя, що не стрималася й на перших же хвилинах розмови розкрила їм свій головний секрет. Так-так, це правда – Влада Роговенко вагітна

Соня Плакидюк запитала колишню підопічну, на скільки кілограмів вона погладшала після фіналу «Супермоделі по-українськи» (Новий канал).

– Ще два роки після проекту я ходила худа, – поділилася Влада Роговенко. – Потім набрала кілограмів сім-вісім, і знову різко схудла. І так кілька разів. Але зараз я при надії, тому погладшала.

– Ти вагітна?! – здивувалася Соня. – Оце ексклюзив!

– Так, вагітна, – сміючись і соромлячись, відповіла Влада. – Це я так на Новий рік добре погуляла.

Про вагітність учасниця «Від пацанки до панянки» та «Супермоделі по-українськи» (Новий канал) дізналася відразу після першої ж затримки. Народжувати їй у вересні, зараз вона на четвертому місяці. Стать майбутньої дитини Влада поки що не знає, але сподівається, що в неї буде донька.

– Я хочу дівчинку, – зізналася Влада Роговенко. – За тиждень піду на УЗД і нарешті все дізнаюся.

Батька майбутньої дитини учасниця реаліті Нового каналу не приховує. Хлопця звуть Олександр, він часто фігурує в її Insta-Stories. Коли Сергій Нікітюк поцікавився, хто він, і чим займається, Влада відразу ж усе розповіла.

– Саша в мене моряк, – поділилася майбутня матуся. – Професія, звісно... Він по шість місяців у морі проводить. Але може це й добре, що його часто не буде вдома. У травні він мав іти в рейс на півроку, але через карантин поки що залишається вдома.

За словами Влади Роговенко, вона досі до кінця не усвідомлює, що скоро стане мамою.

– Я, напевно, поки дитину на руки не візьму, не повірю, – завила учасниця реаліті «Від пацанки до панянки» та «Супермоделі по-українськи» (Новий канал).