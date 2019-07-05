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"У вас ее улыбка": Регина Тодоренко поразила схожестью с мамой на ярком фото


Тодоренко с мамой отправились наслаждаться итальянским закатом

Регина Тодоренко и Влад Топалов после своей пышной свадьбы в Италии, судя по всему, не спешат улетать обратно домой. Звездная пара ведущей и музыканта, а также их родные и близки остались в городе Сорренто, где 3 июля прошла их свадьба. В сети все еще появляется масса фото и видео с торжества. Ну а молодожены зря времени не теряют, изучая красоты Италии.

Так, на своей instagram-страничке Регина опубликовала восхитительное фото со своей мамой Ириной Тодоренко. Телеведущая отметила, что на второй день после свадьбы, 4 июля, она с родными уехала на Амальфитанское побережье любоваться закатом. Более того, с этой точки также открывает вид на действующий вулкан Везувий!

Именно на фоне Везувия (конечно же, его видно издалека) и сделали фото на память Тодоренко и ее мама.

"#Мама #я #Вeзувий #sorrento #свадьбаТТ"  - такими хештегами сопроводила кадр Тодоренко. И кстати, телеведущая отметила, что фото сделала Елена Чирва – одна из подружек невесты.

Регина Тодоренко и ее мама Ирина на фоне Везувия (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники телеведущей пришли в неописуемый восторг от ее нового фото. Многие отметили, что Регина очень похожа на маму. Ну а мама выглядит молодо!

  • "Мамина копия"
  • "Похожи как!"
  • "Как же вы похожи!"
  • "Поздравляем! Счастья вашей семье!"
  • "Копия мамы своей. Поздравляю вас, Регина!"
  • "Красотища. Фото очень классное, такой шикарный кадр!"
  • "Очень красивое фото. Доброта, нежность и ощущение прекрасного настроения. Мира вам и всего самого хорошего."
  • "На этом фото очень похожи с мамой, прям как один человек в двух поколениях."
  • "Сколько души в этом фото!"
  • "Девочки! Вы такие красивые!"
  • "Как вы похожи с мамой! У Вас ее улыбка!"

Скриншот комментариев: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко и ее мама в Турции (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, что именно Леся Никитюк на свадьбе Тодоренко и Топалова поймала букет невесты! Никитюк также оставила трогательное поздравление Регине и Владу. 

Также в сети уже появились первые фото со свадьбы Регины и Влада! Счастливая пара позирует на балконе виллы, где проходила их свадьба. На фоне - роскошный зеленый пейзаж. Однако в центре внимания конечно же платье невесты. Регина позирует в невесомом белом платье, декорированном вуалью, а также пикантной зоной декольте.

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