"У вас її посмішка": Регіна Тодоренко вразила схожістю з мамою на яскравому фото

Тодоренко з мамою вирушили насолоджуватися італійським заходом
Регіна Тодоренко і Влад Топалов після пишного весілля в Італії, судячи з усього, не поспішають відлітати назад додому. Зіркова пара ведучої і музиканта, а також їх рідні і близькі, залишилися в місті Сорренто, де 3 липня відбулася їх весілля. У мережі все ще з'являється маса фото та відео з події. Ну а молодята дарма часу не гають, вивчаючи красу Італії.
Так, на своїй instagram-сторінці Регіна опублікувала чудове фото зі своєю мамою Іриною Тодоренко. Телеведуча відзначила, що на другий день після весілля, 4 липня, вона виїхала з рідними на Амальфітанське узбережжя милуватися заходом сонця. Більше того, з цієї точки також відкриває вид на діючий вулкан Везувій!
Саме на тлі Везувію (звичайно ж, його видно здалеку) і зробили фото на пам'ять Тодоренко і її мама.
"#Мама #я #Везувій #sorrento #свадьбаТТ" - такими хештегом супроводила кадр Тодоренко. І до речі, телеведуча відзначила, що фото зробила Олена Чирва – одна з подружок нареченої.
Регіна Тодоренко і її мама Ірина на тлі Везувію (фото: instagram.com/reginatodorenko)
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Шанувальники телеведучої прийшли в невимовний захват від її нового фото. Багато відзначили, що Регіна дуже схожа на маму. Ну а мама виглядає молодо!
Скріншот коментарів: instagram.com/reginatodorenko
Регіна Тодоренко і її мама в Туреччині (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Нагадаємо, що саме Леся Нікітюк на весіллі Тодоренко і Топалова зловила букет нареченої! Нікітюк також залишила зворушливе привітання Регіні і Владу.
Також в мережі вже з'явилися перші фото з весілля Регіни і Влада! Щаслива пара позує на балконі вілли, де проходила їх весілля. На тлі - розкішний зелений пейзаж. Проте в центрі уваги, звичайно ж, сукня нареченої. Регіна позує в невагомому білому платті, декорованому вуаллю, а також пікантною зоною декольте.