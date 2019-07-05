"У вас її посмішка": Регіна Тодоренко вразила схожістю з мамою на яскравому фото

Регіна Тодоренко і Влад Топалов після пишного весілля в Італії, судячи з усього, не поспішають відлітати назад додому. Зіркова пара ведучої і музиканта, а також їх рідні і близькі, залишилися в місті Сорренто, де 3 липня відбулася їх весілля. У мережі все ще з'являється маса фото та відео з події. Ну а молодята дарма часу не гають, вивчаючи красу Італії.

Так, на своїй instagram-сторінці Регіна опублікувала чудове фото зі своєю мамою Іриною Тодоренко. Телеведуча відзначила, що на другий день після весілля, 4 липня, вона виїхала з рідними на Амальфітанське узбережжя милуватися заходом сонця. Більше того, з цієї точки також відкриває вид на діючий вулкан Везувій!

Саме на тлі Везувію (звичайно ж, його видно здалеку) і зробили фото на пам'ять Тодоренко і її мама.

"#Мама #я #Везувій #sorrento #свадьбаТТ" - такими хештегом супроводила кадр Тодоренко. І до речі, телеведуча відзначила, що фото зробила Олена Чирва – одна з подружок нареченої.

Регіна Тодоренко і її мама Ірина на тлі Везувію (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники телеведучої прийшли в невимовний захват від її нового фото. Багато відзначили, що Регіна дуже схожа на маму. Ну а мама виглядає молодо!

"Мамина копія"

"Схожі як!"

"Як же ви схожі!"

"Вітаємо! Щастя вашій родині!"

"Копія своєї мами. Вітаю вас, Регіна!"

"Краса. Фото дуже класне, такий шикарний кадр!"

"Дуже гарне фото. Доброта, ніжність і відчуття прекрасного настрою. Миру вам і всього самого доброго."

На цьому фото дуже схожі з мамою, прям як один чоловік у двох поколіннях."

"Скільки душі в цьому фото!"

"Дівчатка! Ви такі гарні!"

"Як ви схожі з мамою! У Вас її усмішка!"

Скріншот коментарів: instagram.com/reginatodorenko

Регіна Тодоренко і її мама в Туреччині (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, що саме Леся Нікітюк на весіллі Тодоренко і Топалова зловила букет нареченої! Нікітюк також залишила зворушливе привітання Регіні і Владу.

Також в мережі вже з'явилися перші фото з весілля Регіни і Влада! Щаслива пара позує на балконі вілли, де проходила їх весілля. На тлі - розкішний зелений пейзаж. Проте в центрі уваги, звичайно ж, сукня нареченої. Регіна позує в невагомому білому платті, декорованому вуаллю, а також пікантною зоною декольте.