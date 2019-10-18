"У Потапа одолжила?" Каменских удивила фанатов выбором наряда

Артистка показала свой "идеальный" спортивный костюм
Пока стоят теплые осенние дни и погода радует, Настя Каменских старается побольше времени проводить на свежем воздухе в компании любимого мужа Потапа - пара каждое утро выбирается на тренировку, а также много гуляет на природе и в городе. Певица делает много красочных фото на фоне буйства красок и с удовольствием делится ими в сети, радуясь теплу. Так, на новых кадрах артистка прогулялась по усыпанной опавшими листьями дорожке, а заодно и похвасталась новым уличным нарядом.
Настя вышла на прогулку в изумрудном спортивном костюме оверсайз - и по ее мнению, он просто идеален. Исполнительница принимает забавные позы и выглядит очень счастливой.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
"Бублик мой любимый ещё раз спасибо за костюм! Он и-де-альный", - обратилась Каменских к дизайнеру наряда, жене Позитива Анне Завгородней.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Однако мнения пользователей сети о данном выборе разделились. Некоторым очень понравился кэжуал образ и они похвалили Настю, однако другие отметили, что костюм слишком уж велик на певицу, особенно его верхняя часть. В комментариях даже шутят, уж не отобрала ли она его у Потапа.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Напомним, Настя Каменских заинтриговала радостным известием, однако пока не стала раскрывать детали.
Ранее счастливая Настя Каменских продемонстрировала, как радуется последним ярким осенним дням, гуляя в стильном луке.