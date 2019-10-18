"У Потапа одолжила?" Каменских удивила фанатов выбором наряда

Пока стоят теплые осенние дни и погода радует, Настя Каменских старается побольше времени проводить на свежем воздухе в компании любимого мужа Потапа - пара каждое утро выбирается на тренировку, а также много гуляет на природе и в городе. Певица делает много красочных фото на фоне буйства красок и с удовольствием делится ими в сети, радуясь теплу. Так, на новых кадрах артистка прогулялась по усыпанной опавшими листьями дорожке, а заодно и похвасталась новым уличным нарядом.

Настя вышла на прогулку в изумрудном спортивном костюме оверсайз - и по ее мнению, он просто идеален. Исполнительница принимает забавные позы и выглядит очень счастливой.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Бублик мой любимый ещё раз спасибо за костюм! Он и-де-альный", - обратилась Каменских к дизайнеру наряда, жене Позитива Анне Завгородней.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Однако мнения пользователей сети о данном выборе разделились. Некоторым очень понравился кэжуал образ и они похвалили Настю, однако другие отметили, что костюм слишком уж велик на певицу, особенно его верхняя часть. В комментариях даже шутят, уж не отобрала ли она его у Потапа.

У Потапа одолжила?

Классная , но по-моему это не твой размер , или ты одела Лехин

Гарно виглядаєте

Ты такая хорошенькая солнечная девушка

Настёна в любой одежде просто супер.

И правда, идеальный

Класс

Рукава от Пьеро!

Стесняюсь спросить, а он не большеватый?

Похоже на мешок

Не понимаю смысла носить одежду на 5 размеров больше. мода, что только не придумают

И живота не видно! супер!

Теж хочу собі такий костюм

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских заинтриговала радостным известием, однако пока не стала раскрывать детали.

Ранее счастливая Настя Каменских продемонстрировала, как радуется последним ярким осенним дням, гуляя в стильном луке.