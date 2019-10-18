"У Потапа позичила?" Каменських здивувала фанатів вибором наряду

Поки стоять теплі осінні дні і погода радує, Настя Каменських намагається більше часу проводити на свіжому повітрі в компанії коханого чоловіка Потапа - пара щоранку вибирається на тренування, а також багато гуляє на природі і в місті. Співачка робить багато барвистих фото на тлі буйства фарб і з задоволеням ділиться ними в мережі, радіючи теплу. Так, на нових кадрах артистка прогулялася по всипаній опалим листям доріжці, а заодно і похвалилася новим вуличним нарядом.

Настя вийшла на прогулянку в смарагдовому спортивному костюмі оверсайз - і на її думку, він просто ідеальний. Виконавиця приймає забавні пози і виглядає дуже щасливою.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Бублик мій коханий ще раз дякую за костюм! Він і-де-альний", - звернулася Каменських до дизайнера наряду, дружини Позитива Ганни Завгородньої.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Проте думки користувачів мережі про даний вибір розділилися. Деяким дуже сподобався кежуал образ і вони похвалили Настю, проте інші зазначили, що костюм надто вже великий на співачку, особливо його верхня частина. В коментарях навіть жартують, чи не відібрала вона його у Потапа.

У Потапа позичила?

Класна , але по-моєму це не твій розмір , або ти одягла Лехин

Гарно виглядаєте

Ти така гарненька сонячна дівчина

Анастасія в будь-якому одязі просто супер.

І правда, ідеальний

Клас

Рукава від П'єро!

Соромлюсь запитати, а він не большеватый?

Схоже на мішок

Не розумію сенсу носити одяг на 5 розмірів більше. мода, що тільки не придумають

І живота не видно! супер!

Теж хочу собі такий костюм

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських заінтригувала радісною звісткою, проте поки не стала розкривати деталі.

Раніше щаслива Настя Каменських продемонструвала, як радіє останнім яскравим осіннім дням, гуляючи в стильному луці.