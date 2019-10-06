Оля Полякова с дочками перевоплотились в очаровательных диких кошечек (видео)

Фото: Оля Полякова с дочерью (instagram.com/polyakovamusic)

Младшей дочери певицы исполнилось 8 лет

Популярная украинская певица Оля Полякова также и заботливая мама - артистка воспитывает двоих дочерей. Старшая Маша невероятно похожа на звездную маму, а вот младшая Алиса больше пошла в отца. 5 октября у девочки был день рождения - ей исполнилось 8 лет, и "Королева ночи" душевно поздравила малышку в сети, поделившись милыми фото с ней.

Теперь же Полякова показала, как прошло само празнование. На своей странице в Instagram она опубликовала забавное видео с дочерьми, на котором они с Машей и Алисой предстали в виде диких кошек - младшей девочке полностью загримировали лицо, остальные же обошлись кошачьими ушками.

"Поздравляйте Алиску с днем рожденья, ей 8 лет!" - весело говорит гордая мама.

Фото: Оля Полякова с дочерьми (instagram.com/polyakovamusic)

А в разделе сториз певица показала подготовку к празднику. Перед вечеринкой мама с дочками сходили в салон, где Алисе даже слегка высветлили волосы. Однако Оля поспешила успокоить поклонников — такой метод безопасный для волос. При этом девочка нарядилась в одежду с "хищным" принтом, за что мама окрестила ее "гепардицей".

Пользователи сети поспешили присоединиться к поздравлениям и оставили множество теплых отзывов.

мои поздравления. Здоровья принцессе

Поздравляю Вас с именниницей!!! Супер кошечки!!!!!

З Днем Народження! Нехай всі її мрії збуваються!

Поздравляем Вас кошечка

Алиска с днем рождения

Красотку Алиску с Днём рожления！

Самые красивые ! Поздравляю

С днём рождения!Желаю счастья ,успехов в школе и исполнения желаний

Полякова, ты такая, умница, такая прелесть, такая мамочка, такой талант и чудо-певица!

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, Оля Полякова похвасталась стройными ножками в эффектном платье. Певица позировала на улицах Парижа в роскошном наряде за 1700 евро.

Ранее мы писали о том, что Оля Полякова прогулялась по Парижу в смелых нарядах и посетила показ Андре Тана.