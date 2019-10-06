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Оля Полякова с дочками перевоплотились в очаровательных диких кошечек (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.10.2019 - 14:07
Оля Полякова с дочками перевоплотились в очаровательных диких кошечек (видео)
Фото: Оля Полякова с дочерью (instagram.com/polyakovamusic)

Младшей дочери певицы исполнилось 8 лет

Популярная украинская певица Оля Полякова также и заботливая мама - артистка воспитывает двоих дочерей. Старшая Маша невероятно похожа на звездную маму, а вот младшая Алиса больше пошла в отца. 5 октября у девочки был день рождения - ей исполнилось 8 лет, и "Королева ночи" душевно поздравила малышку в сети, поделившись милыми фото с ней.

Теперь же Полякова показала, как прошло само празнование. На своей странице в Instagram она опубликовала забавное видео с дочерьми, на котором они с Машей и Алисой предстали в виде диких кошек - младшей девочке полностью загримировали лицо, остальные же обошлись кошачьими ушками.

"Поздравляйте Алиску с днем рожденья, ей 8 лет!" - весело говорит гордая мама.

Фото: Оля Полякова с дочерьми (instagram.com/polyakovamusic)

А в разделе сториз певица показала подготовку к празднику. Перед вечеринкой мама с дочками сходили в салон, где Алисе даже слегка высветлили волосы. Однако Оля поспешила успокоить поклонников — такой метод безопасный для волос. При этом девочка нарядилась в одежду с "хищным" принтом, за что мама окрестила ее "гепардицей".

Пользователи сети поспешили присоединиться к поздравлениям и оставили множество теплых отзывов.

  • мои поздравления. Здоровья принцессе
  • Поздравляю Вас с именниницей!!! Супер кошечки!!!!!
  • З Днем Народження! Нехай всі її мрії збуваються!
  • Поздравляем Вас кошечка
  • Алиска с днем рождения
  • Красотку Алиску с Днём рожления！
  • Самые красивые ! Поздравляю
  • С днём рождения!Желаю счастья ,успехов в школе и исполнения желаний
  • Полякова, ты такая, умница, такая прелесть, такая мамочка, такой талант и чудо-певица!

Оля Полякова с дочками перевоплотились в очаровательных диких кошечек (видео)Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, Оля Полякова похвасталась стройными ножками в эффектном платье. Певица позировала на улицах Парижа в роскошном наряде за 1700 евро.

Ранее мы писали о том, что Оля Полякова прогулялась по Парижу в смелых нарядах и посетила показ Андре Тана.

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