"Огненный номер": дочь Оли Поляковой перепела известную украинскую певицу (видео)

Поклонники Оли Поляковой восхищаются музыкальным произведением в исполнении Маши
Дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой 13-летняя Маша, которая ранее стала заниматься танцами на пилоне, исполнила трогательную песню авторства Христины Соловий "Тримай", аккомпанируя себе на синтезаторе. Мама юной артистки во вторник, 11 декабря, опубликовала видео в своем Instagram.
"Моя!", - с гордостью подписала видео Оля Полякова.
Маша Полякова (Фото: скриншот instagram.com/polyakovamusic)
Маша, перебирая аккорды и выводя меловидечкую линию песни, поет первый куплет и припев песни Христины Соловий "Тримай":
"Як тобі сказати? –
Без тебе не можу спати.
І місяць по кімнаті,
Розкинув сатин.
Очі тобі зав’яжу
І серце своє покажу,
Тобі про все розкажу
З настільних картин.
Тримай мене міцно
Одною рукою,
Так сильно і ніжно
Вбивай мене...
Віддай мені муку
Своїми руками,
Моїми губами лікуй,
Лікуй себе..."
Видео: instagram.com/polyakovamusic
В комментариях к видео подписчики Оли Поляковой восхищаются музыкальным произведением в исполнении Маши и отмечают, что вскоре она "перепоет" свою знаменитую маму-артистку:
"Это был бы огненный номер. Я бы голосовала в первый раз в жизни! И стиль песен, и подача бы купила европейскую аудиторию совершенно точно";
"Умничка!";
"Талантливая девочка!";
"Супер! Очень красивая и талантливая!";
"Очень даже!";
"Олечка, какая она у вас красивая. Скоро перепоет! Маша, так держать!";
"Успехов! Все выйдет 100%, с таким-то учителем! Неужели с первых разов учебы вокала у них все выходило?! Главное вовремя поддержать и обязательно все выйдет! Маша молодец!"...
Скриншот комментариев: instagram.com/polyakovamusic
Как сообщалось ранее, украинская Королева ночи Оля Полякова недавно представила откровенный сингл "Любовница".
Также мы писали о том, что артистка посетила вечеринку по случаю празднования дня рождения журнала Viva, и для торжественного события выбрала экстремально облегающее вечернее платье из латекса зеленого цвета, которое очень выгодно подчеркивало все прелести подтянутой фигуры Поляковой.
Напомним, ранее во время своего шоу в Киеве Полякова успела сменить 11 образов, среди которых — короткое платье из латекса красного цвета.
Видео: РБК-Украина