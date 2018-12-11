ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Огненный номер": дочь Оли Поляковой перепела известную украинскую певицу (видео)

Lite » Звезды 11.12.2018 - 08:54
"Огненный номер": дочь Оли Поляковой перепела известную украинскую певицу (видео)
Маша Полякова (Фото: instagram.com/mashapolyakova)

Поклонники Оли Поляковой восхищаются музыкальным произведением в исполнении Маши

Дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой 13-летняя Маша, которая ранее стала заниматься танцами на пилоне, исполнила трогательную песню авторства Христины Соловий "Тримай", аккомпанируя себе на синтезаторе. Мама юной артистки во вторник, 11 декабря, опубликовала видео в своем Instagram.

"Моя!", - с гордостью подписала видео Оля Полякова.

 

Маша Полякова (Фото: скриншот instagram.com/polyakovamusic)

Маша, перебирая аккорды и выводя меловидечкую линию песни, поет первый куплет и припев песни Христины Соловий "Тримай":   

"Як тобі сказати? –
Без тебе не можу спати.
І місяць по кімнаті,
Розкинув сатин.
Очі тобі зав’яжу
І серце своє покажу,
Тобі про все розкажу
З настільних картин.

Тримай мене міцно
Одною рукою,
Так сильно і ніжно
Вбивай мене...
Віддай мені муку
Своїми руками,
Моїми губами лікуй,
Лікуй себе..."

Видео: instagram.com/polyakovamusic

В комментариях к видео подписчики Оли Поляковой восхищаются музыкальным произведением в исполнении Маши и отмечают, что вскоре она "перепоет" свою знаменитую маму-артистку:

"Это был бы огненный номер. Я бы голосовала в первый раз в жизни! И стиль песен, и подача бы купила европейскую аудиторию совершенно точно";

"Умничка!";

"Талантливая девочка!";

"Супер! Очень красивая и талантливая!";

"Очень даже!";

"Олечка, какая она у вас красивая. Скоро перепоет! Маша, так держать!";

 "Успехов! Все выйдет 100%, с таким-то учителем! Неужели с первых разов учебы вокала у них все выходило?! Главное вовремя поддержать и обязательно все выйдет! Маша молодец!"... 

&quot;Огненный номер&quot;: дочь Оли Поляковой перепела известную украинскую певицу (видео)

&quot;Огненный номер&quot;: дочь Оли Поляковой перепела известную украинскую певицу (видео)

Скриншот комментариев: instagram.com/polyakovamusic

Как сообщалось ранее, украинская Королева ночи Оля Полякова недавно представила откровенный сингл "Любовница".

Также мы писали о том, что артистка посетила вечеринку по случаю празднования дня рождения журнала Viva, и для торжественного события выбрала экстремально облегающее вечернее платье из латекса зеленого цвета, которое очень выгодно подчеркивало все прелести подтянутой фигуры Поляковой. 

Напомним, ранее во время своего шоу в Киеве Полякова успела сменить 11 образов, среди которых — короткое платье из латекса красного цвета.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

"Мне понравилось": Оля Полякова обратилась к мужу из-за поцелуя с Астафьевой Оля Полякова в латексном платье показала роскошную фигуру
Новости Украины Оля Полякова
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь