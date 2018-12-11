"Огненный номер": дочь Оли Поляковой перепела известную украинскую певицу (видео)

Маша Полякова (Фото: instagram.com/mashapolyakova)

Поклонники Оли Поляковой восхищаются музыкальным произведением в исполнении Маши

Дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой 13-летняя Маша, которая ранее стала заниматься танцами на пилоне, исполнила трогательную песню авторства Христины Соловий "Тримай", аккомпанируя себе на синтезаторе. Мама юной артистки во вторник, 11 декабря, опубликовала видео в своем Instagram.

"Моя!", - с гордостью подписала видео Оля Полякова.

Маша Полякова (Фото: скриншот instagram.com/polyakovamusic)

Маша, перебирая аккорды и выводя меловидечкую линию песни, поет первый куплет и припев песни Христины Соловий "Тримай":

"Як тобі сказати? –

Без тебе не можу спати.

І місяць по кімнаті,

Розкинув сатин.

Очі тобі зав’яжу

І серце своє покажу,

Тобі про все розкажу

З настільних картин.

Тримай мене міцно

Одною рукою,

Так сильно і ніжно

Вбивай мене...

Віддай мені муку

Своїми руками,

Моїми губами лікуй,

Лікуй себе..."

Видео: instagram.com/polyakovamusic

В комментариях к видео подписчики Оли Поляковой восхищаются музыкальным произведением в исполнении Маши и отмечают, что вскоре она "перепоет" свою знаменитую маму-артистку:

"Это был бы огненный номер. Я бы голосовала в первый раз в жизни! И стиль песен, и подача бы купила европейскую аудиторию совершенно точно";

"Умничка!";

"Талантливая девочка!";

"Супер! Очень красивая и талантливая!";

"Очень даже!";

"Олечка, какая она у вас красивая. Скоро перепоет! Маша, так держать!";

"Успехов! Все выйдет 100%, с таким-то учителем! Неужели с первых разов учебы вокала у них все выходило?! Главное вовремя поддержать и обязательно все выйдет! Маша молодец!"...

Скриншот комментариев: instagram.com/polyakovamusic

Как сообщалось ранее, украинская Королева ночи Оля Полякова недавно представила откровенный сингл "Любовница".

Также мы писали о том, что артистка посетила вечеринку по случаю празднования дня рождения журнала Viva, и для торжественного события выбрала экстремально облегающее вечернее платье из латекса зеленого цвета, которое очень выгодно подчеркивало все прелести подтянутой фигуры Поляковой.

Напомним, ранее во время своего шоу в Киеве Полякова успела сменить 11 образов, среди которых — короткое платье из латекса красного цвета.

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Видео: РБК-Украина