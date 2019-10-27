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"У каждого свое видение": Мисс Украина Вселенная рассказала, делала ли пластику

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.10.2019 - 09:49
"У каждого свое видение": Мисс Украина Вселенная рассказала, делала ли пластику
Фото: Анастасия Суббота (instagram.com/awwsaturday)

Девушка предпочитает натуральную красоту

На днях определилась победительница конкурса красоты Мисс Украина Вселенная 2019 - ею стала 26-летняя Анастасия Суббота из города Запорожье. Рыжая красотка по специальности веб-дизайнер, но уже много лет работает профессиональной моделью. В интервью "КП в Украине" девушка рассказала, как относится к пластическим операциям и прибегала ли сама к услугам подобного рода.

Анастасия уверяет, что у нее все натуральное и она ничего в себе не меняла, не колола и не наращивала.

"Нет, я ничего не делала. Только протенировала волосы, чтобы лицо было свежее. У меня даже нет наращенных ресниц, ногтей и всего остального. Все свое, натуральное", - говорит девушка.

При этом она ничего не имеет против подобных процедур в целом и считает, что это личный выбор каждой женщины.

"Я даже не знаю, что по этому поводу сказать. У каждого свое видение красоты, мира и понятия о красоте. Если раньше люди были больше за натуральную красоту, то сейчас обращают внимания на разных женщин. Я за натуральную красоту. Но если у кого-то силиконовая грудь, то почему бы и нет. Это их выбор. Я считаю, что они могут участвовать в конкурсах красоты. Мы же не знаем всей истории, может она себе сделала грудь, или у нее были явные недостатки", - поделилась королева красоты.

&quot;У каждого свое видение&quot;: Мисс Украина Вселенная рассказала, делала ли пластику

Фото: Анастасия Суббота (instagram.com/awwsaturday)

Суббота также раскрыла свои параметры: "Рост у меня 175 см. Вешу я 58 килограммов. Грудь 68, талия, 62, бедра 93. Грудь первого размера".

Победительница Мисс Украина Вселенная 2019 поедет представлять родную страну на международный конкурс Мисс Вселенная, который пройдет в Лос-Анджелесе (США).

&quot;У каждого свое видение&quot;: Мисс Украина Вселенная рассказала, делала ли пластику

Фото: Анастасия Суббота (instagram.com/awwsaturday)

Напомним, Мисс Украина 2019 Маргарита Паша заворожила пластикой пантеры в подвесном шпагате.

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