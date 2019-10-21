ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мисс Украина 2019 сводит с ума пластикой пантеры в подвесном шпагате (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.10.2019 - 16:54
Мисс Украина 2019 сводит с ума пластикой пантеры в подвесном шпагате (видео)
Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Паша демонстрирует идеальную растяжку

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша покорила поклонников невероятно гибкими формами. Победительница престижного конкурса красоты также является мастером спорта по художественной гимнастике. Маргарита активно следит за фигурой и тем, чтобы не утратить свои навыки. Поэтому 24-летняя девушка постоянно занимается йогой, растяжками и т.д. Конечно же, Мисс Украина 2019 не против показать подписчикам свои похвальные результаты.

Так, на своей страничке в сети instagram признанная украинская красотка поделилась новым фото и видео, сделанными во время очередной тренировки. Девушка в соблазнительном облегающем костюме выполняет достаточно сложные гимнастические комбинации на специальном тренажере. Паша демонстрирует буквально идеальный шпагат, находясь при этом вниз головой!

“Наконец-то. Посвятила себе день”, - пишет Паша.

Мисс Украина 2019 сводит с ума пластикой пантеры в подвесном шпагате (видео)

Фото и видео: instagram.com/margoritapasha

Поклонники Маргариты также поспешили засыпать е комментариями:

  • “Удивительная девушка! Надеюсь моя дочь, которая занимается гимнастикой и посещает модельную школу будет на вас похожа))”
  • “Идеальная женщина”
  • “Господи, как это возможно! Ты прекрасна”
  • “Очень круто! Молодец！Пусть тебе сопутствует удача!”
  • “Вот это уровень”
  • “Очень круто, Марго!!!”
  • “Вот это растяжка”
  • “Вау, шикарная”

Мисс Украина 2019 сводит с ума пластикой пантеры в подвесном шпагате (видео)

Скриншот комментариев: instagram.com/margoritapasha

Мисс Украина 2019 сводит с ума пластикой пантеры в подвесном шпагате (видео)

Мисс Украина 2019 сводит с ума пластикой пантеры в подвесном шпагате (видео)

Мисс Украина 2019 сводит с ума пластикой пантеры в подвесном шпагате (видео)

Спортивная Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Отметим, что Маргарита Паша пробовала свои силы в конкурсе Мисс Украина еще в 2015 году. Но тогда девушке досталось звание Miss Ukraine International. В 2019 году Паша все же получила долгожданную корону самой красивой девушки Украины. В этом году в декабре она будет представлять Украину на конкурсе Мисс Мира 2019.

Напомним, ранее Ирина Шейк в образе женщины-вамп блистала в Нью-Йорке.

Смело! Эмили Ратаковски блеснула аппетитными формами в крошечном бикини Сама женственность: модель-трансгендер Валентина Сампайо блистает на обложке глянца
Новости Украины Мисс Украинамодель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь