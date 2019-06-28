"Тысячи слов": Надя Дорофеева поздравила мужа Дантеса с днем рождения

Муж популярной певицы Нади Дорофеевой, ведущий и блогер Владимир Дантес сегодня, 28 июня, празднует свой день рождения. Певица не могла обойти вниманием это знаковое событие и публично поздравила любимого человека. Она оставила короткое пожелание для Вовы на страничке в Instagram.

Надя опубликовала романтическое фото из Амстердама, сделанное во время поездки пары в Нидерланды как раз на день рождения певицы. Артистка и ее любимый мужчина сидят на ступеньках и влюблено смотрят друг на друга.

"Happy birthday, my love Владимир Дантес. Тысячи слов тебе, но лично!" - написала звезда в подписи к душевному кадру.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Ее муж отреагировал на слова Нади смайлами в виде сердечек. Также свои поздравления оставили продюсер Потап, ведущий Владимир Остапчук и Ирина Горовая.

Скриншот комментариев

Поклонники пары также решили присоединиться ко всему вышесказанному Надей и написали немало теплых слов в адрес именинника.

"С днем рождения, Вовка! Вы такая хорошая пара!", "Идеальная пара", "Вітаю! Найкраща пара, С днюшкой... Вы с Надеждой клевые... Здоровья и любви Вам на века!", "Какие милахи!", "Красивая, милая лучшая пара", "Какие вы оба классные! Поздравляю Вову с др!" - писали комментаторы.

Скриншот комментариев

В сториз Надя показала эксклюзивные кадры с дня рождения Вовы. Друзья подарили имениннику оригинальный плакат, а в качестве торта ведущему презентовали гору пончиков со свечкой, которую он задул, загадав заветное желание.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Надя Дорофеева показала оригинальные летние образы. Она примерила легкие платья свободного кроя и экстравагантную модель джинсов.

Напомним, что Надя Дорофеева и Monatik сплясали босиком на дне рождения общего друга. Дуэт исполнил свой хит "Глубоко" в необычном варианте.