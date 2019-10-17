"Тяжелый люкс": Регина Тодоренко взбудоражила сеть фото из закулисья в халате

Ведущая пустила поклонников за кулисы
Регина Тодоренко вирутозно умеет делать несколько дел одновременно и реализовывать свой потенциал в различных сферах. Она снимает собственное именное шоу, за которое, кстати, недавно получила награду, паралельно работает на нескольких проектах, являнтся лицом известных брендов, занимается воспитанием сына Михаила и умудряется мастерски совмещать рабочие поездки и отдых. Стремительный темп откладывает свій отпечаток на буднях звезды, которые, кстати, выглядят вовсе не так привлекательно, как могут подумать поклонники. Именно поэтому ведущая решила пустить фанов за кулисы одной из съемок и показать свою жизнь без прикрас.
Звезда "Орла и Решки" опубликовала на странице в instagram фото в халате и тапочках с пластиковым судочком в руках. Регина с макияжем и свежей укладкой устроила перекус на скорую руку между съемками.
"Вот так выглядит мое закулисье. На самом деле, мы делаем очень красивые фотки, просто они не попали в кадр", - написала с юмором ведущая, добавив парочку хэштегов: "гламур" и "тяжелый люкс".
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Поклонники под фото принялись изучать ее забавный образ – некоторые искренне пожалели звезду, которой приходится терпеть явные неудобства ради эффектных кадров, а другие сделали ей комплименты.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее муж Регины Тодоренко, Влад Топалов оценил откровенную съемку любимой жены.