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"Тяжелый люкс": Регина Тодоренко взбудоражила сеть фото из закулисья в халате

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Ведущая пустила поклонников за кулисы

Регина Тодоренко вирутозно умеет делать несколько дел одновременно и реализовывать свой потенциал в различных сферах. Она снимает собственное именное шоу, за которое, кстати, недавно получила награду, паралельно работает на нескольких проектах, являнтся лицом известных брендов, занимается воспитанием сына Михаила и умудряется мастерски совмещать рабочие поездки и отдых. Стремительный темп откладывает свій отпечаток на буднях звезды, которые, кстати, выглядят вовсе не так привлекательно, как могут подумать поклонники. Именно поэтому ведущая решила пустить фанов за кулисы одной из съемок и показать свою жизнь без прикрас.

Звезда "Орла и Решки" опубликовала на странице в instagram фото в халате и тапочках с пластиковым судочком в руках. Регина с макияжем и свежей укладкой устроила перекус на скорую руку между съемками.

"Вот так выглядит мое закулисье. На самом деле, мы делаем очень красивые фотки, просто они не попали в кадр", - написала с юмором ведущая, добавив парочку хэштегов: "гламур" и "тяжелый люкс".

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники под фото принялись изучать ее забавный образ – некоторые искренне пожалели звезду, которой приходится терпеть явные неудобства ради эффектных кадров, а другие сделали ей комплименты.

  • Замечательное фото! Очень позитивно!
  • Чудо Регина, спасибо за красоту и позитив
  • Вы классная, Регина! Поражаюсь вашей энергией и позитивностью! Вы молодец!
  • Бедненькая Регина
  • Красоточка наша
  • Как всегда на высоте
  • Всегда на позитиве. Вы молодец! Восхищаюсь!
  • Регина, ты крутая. Добрая, отзывчивая, искренняя, жизнерадостная, душевная да, в общем классная девчоночка!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее муж Регины Тодоренко, Влад Топалов оценил откровенную съемку любимой жены.

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