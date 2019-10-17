"Важкий люкс": Регіна Тодоренко розбурхала мережу фото з закулісся в халат

Регіна Тодоренко вирутозно вміє робити кілька справ одночасно і реалізовувати свій потенціал у різних сферах. Вона знімає власне саме шоу, за яке, до речі, нещодавно отримала нагороду, паралельно працює на декількох проектах, являнтся особою відомих брендів, займається вихованням сина Михайла і примудряється майстерно поєднувати робочі поїздки і відпочинок. Стрімкий темп відкладає свій відбиток на буднях зірки, які, до речі, виглядають зовсім не так привабливо, як можуть подумати шанувальники. Саме тому ведуча вирішила пустити фанів за лаштунки однієї зі зйомок і показати своє життя без прикрас.

Зірка "Орла и Решки" виклала на сторінці в instagram фото в халаті і тапочках з пластиковим судочком в руках. Регіна з макіяжем і свіжою укладкою влаштувала перекус на швидку руку між зйомками.

"Ось так виглядає моє закулісся. Насправді, ми робимо дуже гарні фотки, просто вони не потрапили в кадр", - написала з гумором ведуча, додавши парочку хештегів: "гламур" і "важкий люкс".

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники під фото взялися вивчати її кумедний образ – деякі щиро пожаліли зірку, якій доводиться терпіти явні незручності заради ефектних кадрів, а інші зробили їй компліменти.

Чудове фото! Дуже позитивно!

Чудо Регіна, спасибі за красу і позитив

Ви класна, Регіна! Захоплююся вашою енергією і позитивом! Ви молодець!

Бідненька Регіна

Красоточка наша

Як завжди на висоті

Завжди на позитиві. Ви молодець! Захоплююся!

Регіна, ти крута. Добра, чуйна, щира, життєрадісна, душевна так, загалом класна дівчина!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше чоловік Регіни Тодоренко, Влад Топалов оцінив відверту зйомку коханої дружини.