Тяжело узнать: похудевший Потап удивил поклонников внешним видом

Поклонники рэпера посоветовали ему немного подкачаться
Потап даже на карантине не забывает о спорте и правильном питании, тем более практически все свое время он проводит дома с женой Настей Каменских. Певица заботливо кормит любимого мужа своим коронным завтраком – овсянка с яблоками и старается разнообразить и сбалансировать рацион, о чем рассказала в своем влоге. Не удивительно, что за время домашней изоляции рэпер не набрал в весе, а, как видно из его свежего фото в Instagram, даже похудел!
Он смотрит в объектив и демонстрирует свой бицепс, согнув руку в локте. Потап позирует в спортивной футболке с логотипом баскетбольного клуба "Киев" и номером "42". К слову, хобби Потапа является именно баскетбол, а в 2009 году он вместе с тогда еще будущей женой даже записал гимн БК "Донецк".
"КИЇВ ,BABY", - подписал фото рэпер. Его подписчики сразу же бросились комментировать снимок и отметили, что продюсер заметно похудел.
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)
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Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Потап порадовал поклонников архивным снимком, сделанном в Риме. На фото будущей звезде 13 лет, он присел на корточки в холле отеля, где остановился с семьей. Видно, что уже тогда парень любил бейсболки - из-под кепки подростка виднеются светлые волосы.