Важко впізнати: схудлий Потап здивував шанувальників зовнішнім виглядом

Шанувальники репера порадили йому трохи підкачатися
Потап навіть на карантині не забуває про спорт і правильне харчування, тим більше практично весь свій час він проводить вдома з дружиною Настею Каменських. Співачка дбайливо годує коханого чоловіка своїм коронним сніданок – вівсяна каша з яблуками і намагається урізноманітнити і збалансувати раціон, про що розповіла в своєму влозі. Не дивно, що за час домашньої ізоляції репер не набрав у вазі, а, як видно з його свіжого фото в Instagram, навіть схуд!
Він дивиться в об'єктив і демонструє свій біцепс, зігнувши руку в лікті. Потап позує в спортивній футболці з логотипом баскетбольного клубу "Київ" і номером "42". До речі, хобі Потапа є саме баскетбол, а в 2009 році він разом з тоді ще майбутньою дружиною навіть записав гімн БК "Донецьк".
"КИЇВ ,BABY", - підписав фото репер. Його підписники відразу ж кинулися коментувати знімок і зазначили, що продюсер помітно схуд.
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)
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Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Потап порадував шанувальників архівних знімком, зробленим в Римі. На фото майбутній зірці 13 років, він присів навпочіпки в холі готелю, де зупинився з родиною. Видно, що вже тоді хлопець любив бейсболки - з-під кепки підлітка видніється світле волосся.