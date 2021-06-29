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Тушите пожар! Тина Кароль в полупрозрачном платье соблазнительно выгнулась на полу

Новина українською →
Вторник 29 июня 2021 14:43
Тушите пожар! Тина Кароль в полупрозрачном платье соблазнительно выгнулась на полу Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Тина Кароль, которая на днях устроила скандал на сцене в Одессе, вызвала фурор среди своих поклонников новыми пикантными кадрами. Исполнительница снялась в соблазнительной фотосессии, позируя в полупрозрачном наряде.

Горячими фото и видео звезда поделилась на своей странице в Instagram.

36-летняя артистка предстала перед камерой в трендовом платье со "змеиным" принтом и босиком. Также Тина была с мокрыми волосами и макияжем с акцентом на глаза.

Кароль эротично позировала на полу, демонстрируя роскошные формы и соблазнительные изгибы тела. Отметим, что она появилась в кадре в полумраке под светом одного софита.

Тушите пожар! Тина Кароль в полупрозрачном платье соблазнительно выгнулась на полуТушите пожар! Тина Кароль в полупрозрачном платье соблазнительно выгнулась на полу

Тина Кароль позировала на полу в соблазнительных позах (фото: instagram.com/tina_karol)

Исполнительница выложила также видео, на котором запечатлен процесс пикантной съемки.

"Любовь, которая сносит нам крышу, накроет нас 5 и 6 июля на Atlas Weekend", - прокомментировала горячие кадры певица.

Поклонники Тины сошли с ума от подобной красоты и забросали ее восторженными комментариями.

  • Это круто, как будто перерождение
  • Сколько еще таких красиво сводящих с ума и сносящих крышу промо в преддверии Атласа? Все горячее и горячее становится
  • Какая же офигенная…
  • Лучшая
  • Красуня
  • У ля ля
  • Королева
  • Слишком горячо
  • Я горююю, девочкии пожар!!!
  • Наша кошечка
  • Боже, она идеальная
  • Мурашки с каждым разом
  • Тина, вы как всегда сносите мне крышу, не могу налюбоваться
  • Тушите пожар!

Ранее мы писали, что Тина Кароль похвасталась тонкой талией и длинными ногами в эффектном летнем наряде из собственной коллекции.

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