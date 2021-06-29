Гасіть пожежу! Тіна Кароль в напівпрозорій сукні спокусливо вигнулася на підлозі
Українська співачка Тіна Кароль, яка днями влаштувала скандал на сцені в Одесі, викликала фурор серед своїх шанувальників новими пікантними кадрами. Виконавиця знялася в спокусливій фотосесії, позуючи в напівпрозорому вбранні.
Гарячими фото і відео зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
36-річна артистка постала перед камерою в трендовій сукні зі "зміїним" принтом і босоніж. Також Тіна була з мокрим волоссям і макіяжем з акцентом на очі.
Кароль еротично позувала на підлозі, демонструючи розкішні форми і спокусливі вигини тіла. Відзначимо, що вона з'явилася в кадрі в напівтемряві під світлом одного софіта.
Тіна Кароль позувала на підлозі в спокусливих позах (фото: instagram.com/tina_karol)
Виконавиця виклала також відео, на якому зображений процес пікантної зйомки.
"Любов, яка зносить нам дах, накриє нас 5 і 6 липня на Atlas Weekend", - прокоментувала гарячі кадри співачка.
Шанувальники Тіни збожеволіли від подібної краси і закидали її захопленими коментарями.
- Це круто, як ніби переродження
- Скільки ще таких, що красиво зводять з розуму і зносять дах промо напередодні атласу? Все гарячіше і гарячіше стає
- Яка ж офігенна…
- Краща
- Красуня
- У ля ля
- Королева
- Занадто гаряче
- Я горююю, дівчата пожежа!!!
- Наша кішечка
- Боже, вона ідеальна
- Мурашки з кожним разом
- Тіна, ви як завжди зносите мені дах, не можу намилуватися
- Гасіть пожежу!
Раніше ми писали, що Тіна Кароль похвалилася тонкою талією і довгими ногами в ефектному літньому вбранні з власної колекції.