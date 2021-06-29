Гасіть пожежу! Тіна Кароль в напівпрозорій сукні спокусливо вигнулася на підлозі

Українська співачка Тіна Кароль, яка днями влаштувала скандал на сцені в Одесі, викликала фурор серед своїх шанувальників новими пікантними кадрами. Виконавиця знялася в спокусливій фотосесії, позуючи в напівпрозорому вбранні.

Гарячими фото і відео зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram .

36-річна артистка постала перед камерою в трендовій сукні зі "зміїним" принтом і босоніж. Також Тіна була з мокрим волоссям і макіяжем з акцентом на очі.

Кароль еротично позувала на підлозі, демонструючи розкішні форми і спокусливі вигини тіла. Відзначимо, що вона з'явилася в кадрі в напівтемряві під світлом одного софіта.

Тіна Кароль позувала на підлозі в спокусливих позах (фото: instagram.com/tina_karol)

Виконавиця виклала також відео, на якому зображений процес пікантної зйомки.

"Любов, яка зносить нам дах, накриє нас 5 і 6 липня на Atlas Weekend", - прокоментувала гарячі кадри співачка.

Шанувальники Тіни збожеволіли від подібної краси і закидали її захопленими коментарями.