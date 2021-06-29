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Гасіть пожежу! Тіна Кароль в напівпрозорій сукні спокусливо вигнулася на підлозі

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Вівторок 29 червня 2021 14:43
Гасіть пожежу! Тіна Кароль в напівпрозорій сукні спокусливо вигнулася на підлозі Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Тіна Кароль, яка днями влаштувала скандал на сцені в Одесі, викликала фурор серед своїх шанувальників новими пікантними кадрами. Виконавиця знялася в спокусливій фотосесії, позуючи в напівпрозорому вбранні.

Гарячими фото і відео зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

36-річна артистка постала перед камерою в трендовій сукні зі "зміїним" принтом і босоніж. Також Тіна була з мокрим волоссям і макіяжем з акцентом на очі.

Кароль еротично позувала на підлозі, демонструючи розкішні форми і спокусливі вигини тіла. Відзначимо, що вона з'явилася в кадрі в напівтемряві під світлом одного софіта.

Гасіть пожежу! Тіна Кароль в напівпрозорій сукні спокусливо вигнулася на підлозіГасіть пожежу! Тіна Кароль в напівпрозорій сукні спокусливо вигнулася на підлозі

Тіна Кароль позувала на підлозі в спокусливих позах (фото: instagram.com/tina_karol)

Виконавиця виклала також відео, на якому зображений процес пікантної зйомки.

"Любов, яка зносить нам дах, накриє нас 5 і 6 липня на Atlas Weekend", - прокоментувала гарячі кадри співачка.

Шанувальники Тіни збожеволіли від подібної краси і закидали її захопленими коментарями.

  • Це круто, як ніби переродження
  • Скільки ще таких, що красиво зводять з розуму і зносять дах промо напередодні атласу? Все гарячіше і гарячіше стає
  • Яка ж офігенна…
  • Краща
  • Красуня
  • У ля ля
  • Королева
  • Занадто гаряче
  • Я горююю, дівчата пожежа!!!
  • Наша кішечка
  • Боже, вона ідеальна
  • Мурашки з кожним разом
  • Тіна, ви як завжди зносите мені дах, не можу намилуватися
  • Гасіть пожежу!

Раніше ми писали, що Тіна Кароль похвалилася тонкою талією і довгими ногами в ефектному літньому вбранні з власної колекції.

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