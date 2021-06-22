Яркое лето: Тина Кароль в мини похвасталась тонкой талией и длинными ногами

Атмосферными кадрами артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Тина позировала в розовой укороченной футболке и такого же цвета мини-юбке. Наряд выгодно подчеркнул тонкую талию и стройные ножки исполнительницы.

Волосы Кароль оставила распущенными, а также сделала легкий макияж.

Она сделала несколько эффектных фото на футбольном поле, принимая красивые позы возле ворот и демонстрируя аутфит со всех сторон.

Тина Кароль очаровала ярким летним луком (фото: instagram.com/tina_karol)

"Давай проведём это лето ярко и красиво вместе с новой коллекцией Tina Karol.

В новом drop представлены: тай-дай футболки, топы, шорты и юбки с глитерным нанесением. Каждое изделие уникальное, сделанное вручную и рисунок не повторяется", - говорится под публикацией.

Поклонники поставили множество лайков и засыпали Тину комплиментами.