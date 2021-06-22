Яркое лето: Тина Кароль в мини похвасталась тонкой талией и длинными ногами
Украинская певица Тина Кароль заворожила поклонников ярким летним луком - звезда примерила стильный наряд из собственной коллекции.
Атмосферными кадрами артистка поделилась на своей странице в Instagram.
Тина позировала в розовой укороченной футболке и такого же цвета мини-юбке. Наряд выгодно подчеркнул тонкую талию и стройные ножки исполнительницы.
Волосы Кароль оставила распущенными, а также сделала легкий макияж.
Она сделала несколько эффектных фото на футбольном поле, принимая красивые позы возле ворот и демонстрируя аутфит со всех сторон.
Тина Кароль очаровала ярким летним луком (фото: instagram.com/tina_karol)
"Давай проведём это лето ярко и красиво вместе с новой коллекцией Tina Karol.
В новом drop представлены: тай-дай футболки, топы, шорты и юбки с глитерным нанесением. Каждое изделие уникальное, сделанное вручную и рисунок не повторяется", - говорится под публикацией.
Поклонники поставили множество лайков и засыпали Тину комплиментами.
- О боже мой, упакуйте всё!
- Очень красиво
- Вау, вас не узнать
- Прикольный костюм и крутезные фотки
- Это слишком офигенно
- Невероятная
- Очень красиво. И вы шикарная
- Такая солнечная!
- Дуже красива
- Очень классно!
- Это очень КРАСИВО
- Тін, ну дивуєш, як завжди
- Красива и неповторима, божественна и естественна, непоколебима и любима
Напомним, ранее Тина Кароль впервые подтвердила роман с Баланом и заявила, что им "пришлось отстаивать чувства".