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Яркое лето: Тина Кароль в мини похвасталась тонкой талией и длинными ногами

Новина українською →
Вторник 22 июня 2021 09:43
Яркое лето: Тина Кароль в мини похвасталась тонкой талией и длинными ногами Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Тина Кароль заворожила поклонников ярким летним луком - звезда примерила стильный наряд из собственной коллекции.

Атмосферными кадрами артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Тина позировала в розовой укороченной футболке и такого же цвета мини-юбке. Наряд выгодно подчеркнул тонкую талию и стройные ножки исполнительницы.

Волосы Кароль оставила распущенными, а также сделала легкий макияж.

Она сделала несколько эффектных фото на футбольном поле, принимая красивые позы возле ворот и демонстрируя аутфит со всех сторон.

Яркое лето: Тина Кароль в мини похвасталась тонкой талией и длинными ногамиЯркое лето: Тина Кароль в мини похвасталась тонкой талией и длинными ногамиЯркое лето: Тина Кароль в мини похвасталась тонкой талией и длинными ногамиЯркое лето: Тина Кароль в мини похвасталась тонкой талией и длинными ногами

Тина Кароль очаровала ярким летним луком (фото: instagram.com/tina_karol)

"Давай проведём это лето ярко и красиво вместе с новой коллекцией Tina Karol.
В новом drop представлены: тай-дай футболки, топы, шорты и юбки с глитерным нанесением. Каждое изделие уникальное, сделанное вручную и рисунок не повторяется", - говорится под публикацией.

Поклонники поставили множество лайков и засыпали Тину комплиментами.

  • О боже мой, упакуйте всё!
  • Очень красиво
  • Вау, вас не узнать
  • Прикольный костюм и крутезные фотки
  • Это слишком офигенно
  • Невероятная
  • Очень красиво. И вы шикарная
  • Такая солнечная!
  • Дуже красива
  • Очень классно!
  • Это очень КРАСИВО
  • Тін, ну дивуєш, як завжди
  • Красива и неповторима, божественна и естественна, непоколебима и любима

Напомним, ранее Тина Кароль впервые подтвердила роман с Баланом и заявила, что им "пришлось отстаивать чувства".

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