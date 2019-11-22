Турбо-режим: финалист Танцы со звездами 2019 рассказал о подготовке к финалу шоу

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (фото: пресс-служба)

Уже 24 ноября состоится долгожданный суперфинал Танцев со звездами 2019

Уже в это воскресенье, 24 ноября, вся страна увидит грандиозный суперфинал проекта Танцы со звездами 2019! До прямого эфира остались считанные часы, поэтому участники усиленно готовятся к выходу на паркет. Александр Прохоров, финалист проекта и партнер Анны Ризатдиновой рассказал как проходит подготовка к масштабному финалу шоу.

"Финал! Мы дошли до него. Я хочу выразить слова благодарности всем, кто отправлял СМС и голосовал за нашу пару. Только благодаря вам мы прошли весь этот путь! Остался еще один эфир, в котором именно зрители выберут кто достоин кубка. Не надейтесь на чудо, голосуйте за своих любимчиков! ;) Мы включили турбо-режим и усиленно готовимся к финалу. Такой большой путь пройден и мы не остановимся на его половине! 14 недель прошло незаметно и в это воскресенье последний прямой эфир. Мы готовим очень эффектные и, конечно же, техничные постановки, которые точно покорят вас. Мы готовы зажигать этот паркет в финале! Надеюсь, что вы поддержите нас в этой борьбе, Вашими голосами!" — поделился Александр Прохоров.

Напомним, что в полуфинале шоу Танцы со звездами 2019 пара Александра Прохорова и Анны Ризатдиновой исполнила три танца: энергичный джайв, самбу, и зажигательное танго с Владом Ямой!

Трио Яма - Прохоров - Ризатдинова устроили на паркете настоящий шоу-спектакль с юмором! А Влад Яма примерил на себя одновременно четыре ярких образ: портье, официант, колоритная горничная и очень удивил зрителей появлением в обнаженном виде.

Анна Ризатдинова, Александр Прохоров и Влад Яма – Танго – Танцы со звездами 2019

Грандиозный финал проекта Танцы со звездами 2019 состоится уже в это воскресенье, 24 ноября, на канале 1+1! Пара Александра Прохорова и Анны Ризатдиновой и их номер для голосования 12!

Напомним, что Анна Ризатдинова растрогала душевным поздравлением сына-именинника.