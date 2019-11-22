Турбо-режим: фіналіст Танці з зірками 2019 розповів про підготовку до фіналу шоу

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров (фото: прес-служба)

Вже 24 листопада відбудеться довгоочікуваний суперфінал Танців з зірками 2019

Вже в цю неділю, 24 листопада, вся країна побачить грандіозний суперфінал проекту Танці з зірками 2019! До прямого ефіру залишилися лічені години, тому учасники посилено готуються до виходу на паркет. Олександр Прохоров, фіналіст проекту і партнер Анни Різатдінової розповів, як проходить підготовка до масштабного фіналу шоу.

"Фінал! Ми дійшли до нього. Я хочу висловити слова подяки всім, хто відправляв СМС і голосував за нашу пару. Тільки завдяки вам ми пройшли весь цей шлях! Залишився ще один ефір, в якому саме глядачі виберуть хто гідний кубка. Не сподівайтеся на диво, голосуйте за своїх улюбленців! ;) Ми включили турбо-режим і посилено готуємося до фіналу. Такий великий шлях пройдено, і ми не зупинимося на його половині! 14 тижнів пройшло непомітно і в це неділю останній прямий ефір. Ми готуємо дуже ефектні і, звичайно ж, технічні постановки, які точно підкорять вас. Ми готові запалювати цей паркет у фіналі! Сподіваюся, що ви підтримаєте нас у цій боротьбі Вашими голосами!" — поділився Олександр Прохоров.

Нагадаємо, що в півфіналі шоу Танці з зірками 2019 пара Олександра Прохорова і Анни Різатдінової виконала три танці: енергійний джайв, самбу, і запальне танго з Владом Ямою!

Тріо Яма - Прохоров - Різатдінова влаштували на паркеті справжній шоу-виставу з гумором! А Влад Яма приміряв на себе одночасно чотири яскравих образи: портьє, офіціант, колоритна покоївка і дуже здивував глядачів появою в оголеному вигляді

Анна Різатдінова, Олександр Прохоров і Влад Яма – Танго – Танці з зірками 2019

Грандіозний фінал проекту Танці з зірками 2019 відбудеться вже цієї неділі, 24 листопада, на каналі 1+1! Пара Олександра Прохорова і Анни Різатдінової і їх номер для голосування 12!

Нагадаємо, що Анна Різатдінова зворушила душевним привітанням сина-іменинника.