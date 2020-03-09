В цветнике: счастливый Дмитрий Комаров позировал в окружении любимых женщин

Популярный украинский телеведущий, звезда шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров прошлым летом женился на модели и ведущей Александре Кучеренко и теперь наслаждается семейной жизнью. При этом супруги довольно много времени проводят врозь из-за экспедиций шоумена, которые длятся по несколько месяцев, однако они научились с этим справляться и видятся при любой возможности - так, на 14 февраля Дима подарил любимой поездку в Стамбул.

А в честь Международного женского дня 8 марта Комаров поделился редким фото со сразу двумя своими любимыми женщинами - женой Сашей и сестрой Ангелиной. На снимке счастливый Дмитрий запечатлен с несколькими букетами тюльпанов, а девушки мило обнимают его с двух сторон. При этом супруга телепутешественника позирует в длинном платье с цветочным принтом, а сестра - в черном брючном костюме.

"С весной вас, наши дорогие, любимые девушки! Поздравляем вместе с Сашей @aakucherenko и Линой @komarova_angelina. И желаем вам огромной любви", - поздравил всех девушек Комаров.

Фото: Дмитрий и Ангелина Комаровы и Александра Кучеренко (instagram.com/komarovmir)

Фолловеры ведущего благодарят его за поздравления и в свою очередь поздравляют его любимых женщин, не забывая восхищаться их красотой.

Дима, вы такой замечательный ведущий и человек!!

Спасибо. Ваших красивых девочек тоже с праздником весны

Такие классные

Обожаем Вас всей семьёй. С праздником вашу маму и прекрасную жену

Красивые!!!

Спасибо большое, счастья вам

Спасибо и Ваших милых дам, взаимно

У Вас очень красивая жена. И Вы очень милый,мы Вас обожаем!

И сестру Вашу тоже с праздником

Спасибо, такие красивые, и цветы и дамы

Цветы то девушкам отдай

У тебя очень очень красивая жена, береги ее. и с праздником твою маму, бабушку, сестру и всю твою семью!! Обожаю вашу передачу, желаю процветания! Вы лучшие

Цветы так крепко прижал к себе, как будто их подарили тебе. Cпасибо за поздравления, жену и сестру также поздравляем!

Скриншот комментариев (instagram.com/komarovmir)

Напомним, ранее Дмитрий Комаров рассказал, что помогло ему похудеть на 10 килограммов.