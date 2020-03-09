В цветнике: счастливый Дмитрий Комаров позировал в окружении любимых женщин

Телепутешественник поздравил с весной жену и сестру
Популярный украинский телеведущий, звезда шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров прошлым летом женился на модели и ведущей Александре Кучеренко и теперь наслаждается семейной жизнью. При этом супруги довольно много времени проводят врозь из-за экспедиций шоумена, которые длятся по несколько месяцев, однако они научились с этим справляться и видятся при любой возможности - так, на 14 февраля Дима подарил любимой поездку в Стамбул.
А в честь Международного женского дня 8 марта Комаров поделился редким фото со сразу двумя своими любимыми женщинами - женой Сашей и сестрой Ангелиной. На снимке счастливый Дмитрий запечатлен с несколькими букетами тюльпанов, а девушки мило обнимают его с двух сторон. При этом супруга телепутешественника позирует в длинном платье с цветочным принтом, а сестра - в черном брючном костюме.
"С весной вас, наши дорогие, любимые девушки! Поздравляем вместе с Сашей @aakucherenko и Линой @komarova_angelina. И желаем вам огромной любви", - поздравил всех девушек Комаров.
Фото: Дмитрий и Ангелина Комаровы и Александра Кучеренко (instagram.com/komarovmir)
Фолловеры ведущего благодарят его за поздравления и в свою очередь поздравляют его любимых женщин, не забывая восхищаться их красотой.
Скриншот комментариев (instagram.com/komarovmir)
Напомним, ранее Дмитрий Комаров рассказал, что помогло ему похудеть на 10 килограммов.