У квітнику: щасливий Дмитро Комаров позував в оточенні коханих жінок

Телемандрівник привітав з весною дружину і сестру
Популярний український телеведучий, зірка шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров минулим літом одружився на моделі і ведучій Олександрі Кучеренко і тепер насолоджується сімейним життям. При цьому подружжя досить багато часу проводять нарізно через експедиції шоумена, які тривають по кілька місяців, однак вони навчилися з цим справлятися і бачаться при будь-якій можливості - так, на 14 лютого Діма подарував коханій поїздку до Стамбулу.
А в честь Міжнародного жіночого дня 8 березня Комарів поділився рідкісним фото з відразу двома своїми коханими жінками - дружиною Сашею і сестрою Ангеліною. На знімку щасливий Дмитро зображений з кількома букетами тюльпанів, а дівчата мило обіймають його з двох сторін. При цьому дружина телемандрівника позує в довгій сукні з квітковим принтом, а сестра - в чорному брючному костюмі.
"З весною вас, наші любі, кохані дівчата! Вітаємо разом з Сашою @aakucherenko і Ліною @komarova_angelina. І бажаємо вам величезної любові", - привітав усіх дівчат Комарів.
Фото: Дмитро та Ангеліна Комарови і Олександра Кучеренко (instagram.com/komarovmir)
Фолловери ведучого дякують йому за привітання і в свою чергу вітають його коханих жінок, не забуваючи захоплюватися їх красою.
Скріншот коментарів (instagram.com/komarovmir)
Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров розповів, що допомогло йому схуднути на 10 кілограмів.