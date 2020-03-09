У квітнику: щасливий Дмитро Комаров позував в оточенні коханих жінок

Популярний український телеведучий, зірка шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров минулим літом одружився на моделі і ведучій Олександрі Кучеренко і тепер насолоджується сімейним життям. При цьому подружжя досить багато часу проводять нарізно через експедиції шоумена, які тривають по кілька місяців, однак вони навчилися з цим справлятися і бачаться при будь-якій можливості - так, на 14 лютого Діма подарував коханій поїздку до Стамбулу.

А в честь Міжнародного жіночого дня 8 березня Комарів поділився рідкісним фото з відразу двома своїми коханими жінками - дружиною Сашею і сестрою Ангеліною. На знімку щасливий Дмитро зображений з кількома букетами тюльпанів, а дівчата мило обіймають його з двох сторін. При цьому дружина телемандрівника позує в довгій сукні з квітковим принтом, а сестра - в чорному брючному костюмі.

"З весною вас, наші любі, кохані дівчата! Вітаємо разом з Сашою @aakucherenko і Ліною @komarova_angelina. І бажаємо вам величезної любові", - привітав усіх дівчат Комарів.

Фото: Дмитро та Ангеліна Комарови і Олександра Кучеренко (instagram.com/komarovmir)

Фолловери ведучого дякують йому за привітання і в свою чергу вітають його коханих жінок, не забуваючи захоплюватися їх красою.

Діма, ви такий чудовий ведучий і людина!!

Дякую. Ваших красивих дівчаток теж зі святом весни

Такі класні

Любимо Вас всією сім'єю. Зі святом вашу маму і прекрасну дружину

Красиві!!!

Спасибі велике, щастя вам

Спасибі і Ваших милих дам, взаємно

У Вас дуже красива дружина. І Ви дуже милий,ми Вас любимо!

І сестру Вашу теж зі святом

Спасибі, такі красиві, і квіти і дами

Квіти то дівчатам віддай

У тебе дуже дуже красива дружина, бережи її. і зі святом твою маму, бабусю, сестру і всю твою родину!! Обожнюю вашу передачу, бажаю процвітання! Ви найкращі

Квіти так міцно притиснув до себе, як ніби їх подарували тобі. Дякую за привітання, дружину і сестру також вітаємо!

Скріншот коментарів (instagram.com/komarovmir)

Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров розповів, що допомогло йому схуднути на 10 кілограмів.