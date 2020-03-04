Цель - тебя уничтожить: Виталий Козловский высказался о скандале с Кондратюком

Певец Виталий Козловский до сих пор с болью вспоминает о конфликте с продюсером Игорем Кондратюком. В эфире программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина» по будням в 9:30, в рубрике «Кава з перцем», Козловский рассказал, как этот скандал изменил его жизнь.

По словам Козловского, после конфликта с Кондратюком перед ним закрывались все двери.

«Я себя иногда чувствовал живым трупом в глазах людей. Были дружеские жесты со стороны моих настоящих друзей. Это, наверное, было проявление того, кто твой человек, кто нет. Они просто знали ситуацию. Не спрашивая, просто мне давали пару сотен каких-то. Это тебе на жизнь. Или кто-то мог сказать - это тебе на творчество. Было пару раз», - рассказал в программе «Зірковий шлях» Козловский.

Артист и продюсер расходились эмоционально, а первые песни Козловского теперь нельзя использовать в эфирах.

«Сейчас сказать лирику - я благодарен Игорю Кондратюку и т.д. - я не буду этого говорить. Я ему благодарен за этот опыт моего выживания в этой жизни. Возможно, я сделал какие-то неправильные эмоциональные движения, за которые со временем пытался попросить прощения. Я пытался загладить эту всю ситуацию путем встречи и денег, которые я хотел выплатить человеку за причиненные какие убытки. Но, если у человека цель тебя уничтожить, то он будет это делать слепо», - делится Козловский на канале «Украина».

Игорь Кондратюк (фото: facebook.com/igor.kondratiuk.5)

Певец утверждает: бывший продюсер относится к нему предвзято. И даже знает причину.

«И когда я задал вопрос, почему меня ты не можешь отпустить, как остальных своих подопечных, которые были длительное время, ты отпустил очень просто, даже независимо и несмотря на то, что у них были действительно долги перед тобой? «Потому что у них не было перспектив». Это было с ухмылкой сказано», - рассказал Козловский.

Напомним, ранее Мила Нитич и Владимир Бебешко со скандалом разорвали отношения.