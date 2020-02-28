Я для нее не полезен: Козловский высказался об отношениях с Могилевской

Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovskiy)

Козловский отметил: "Наша профессия требует эгоизма"

Заслуженный артист Украины, певец Виталий Козловский танцевал в балете Русланы Лыжичко, а в 2004 году начал сольную карьеру, победив в талант-шоу «Шанс». В эфире программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина» по будням в 9:30, в рубрике «Кава з перцем», певец рассказал, какие сегодня имеет отношения с певицей Натальей Могилевской.

Козловский признается - талант-шоу дало ему немало, и Могилевскую с Кузьмой называет наставниками. Хотя и рассказывает о них с грустью.

«И сейчас мне очень грустно говорить, что Кузьмы нет на сегодняшний день. С Натальей мы как-то отдалились. Я пытался с ней пообщаться и приблизиться. Я понимаю, наша профессия требует эгоизма и нам нужны полезные для нас люди. Возможно, я просто ей не полезен», - сказал певец на канале «Украина».

Виталий Козловский на шоу "Шанс"

Журналистам «Зіркового шляху» Виталий рассказал о первых шагах к славе, в которых его поддержали родители. Когда ему было 14 - мама уехала на заработки в Италию, где живет уже 21 год. Певец всегда с любовью вспоминает отца, который постоянно брал его с собой в командировку. Но, когда приходилось возвращаться домой, то там вечно происходили конфликты.

«У меня в жизни было много жести. Прежде всего, это связано с личной жизнью родителей. Я не в праве их осуждать, но они вечно ссорились. Постоянно летали чайники, ножи. Хорошо, что они не поубивали друг друга», - поделился певец.

Виталий Козловский (фото: пресс-служба певца)

Несмотря на конфликты и ссоры в семье, отец всячески поддерживал сына. И когда он решил заняться танцами, и когда стал работать в профессиональном коллективе, то всегда чувствовал одобрение со стороны родного человека.

«Я очень благодарен родителям за то, что они давали мне свое собственное пространство и позволяли выбирать свой путь», - сказал певец.

Хотя, будучи подростком, ему много пришлось пройти, чтобы оказаться на профессиональной сцене.

«Мы работали в ночных клубах. Только представьте: десятиклассник ночью в пятницу работает в ночном клубе, - вспоминает певец. - Боже, спасибо тебе, долюшка, за то, что все-таки дала мне этот шанс. Я с детства познал ночную жизнь. Правда, у меня был строгий тайминг. Выезжал в 23:00, а 2:30 уже должен быть дома. Не все готовы понять эту степень доверия моих родителей. Прежде всего, папы, потому что мамы в этот момент не было».

Напомним, ранее Наталья Могилевская посетовала на трудности в отношениях с любимым.