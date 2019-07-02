"Царственный и сильный": Наталья Могилевская показала нежность в объятиях известного мужчины

Наталья Могилевская не перестает радовать поклонников сюрпризами, в частности, творческими. Так, после того, как звезда провела ряд мотивационных мастер-классов по саморазвитию, она с энтузиазмом приступила к основной деятельности – записи песен и концертам. Во время выступления в солнечной Одессе артистка удивила и растрогала поклонников дуэтом с известным во всем мире украинским оперным певцом Александром Цымбалюком. Артисты исполнили лирическую композицию, при этом держась за руки, обнимаясь и демонстрируя проявления нежности. Кадры с выступления звезда опубликовала в Instagram.

Певица призналась, что у нее перехватывает дыхание каждый раз, когда она видит своего коллегу и друга на сцене. Ей очень повезло спеть с ним дуэтом, ведь плотный график тенора расписан на несколько лет вперед!

"Всегда, когда Саша появляется на сцене, у меня захватывает дух. Царственный, большой, сильный голос и такой же он сам. Женщины по всему миру боготворят его и не просто так. Он для меня Элвис в Опере!" - с восторгом подписала Наталья фрагмент видео выступления.

Чуть позже она опубликовала целую фотосессию, сделанную во время выступления дуэта. Наталья и Александр нежно обнимаются и держатся за руки. Певица постоянно улыбается и заворожено смотрит на партнера по сцене.

Фото: Наталья Могилевская и Александр Цымбалюк (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Я счастлива была работать с Сашей. Такая работа очень обогащает.

Пожелайте нам удачи. Мы хотим записать студийную версию. Нам реально нравится петь вместе", - призналась артистка.

Фото: Наталья Могилевская и Александр Цымбалюк (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники тут же стали писать комплименты звездному дуэту и отмечать, что Наталья и Александр чудесно смотрятся вместе.

"Супер!", "Очень красиво и нежно спели. И на украинском языке. Обожнюю Вас", "Наталья, вы очень гармонично дополняли друг друга. Целая история", "Отлично!", "Какая же красивая пара!", "Красивое у вас платье, в нем вы выглядит просто замечательно и очень красиво", "Какие вы красивые, и дуэт вы классный!", "Вы очень яркая и гармоничная пара", - отмечали комментаторы.

Скриншот комментариев

Также певица опубликовала еще пару кадров с Александром. На одном из них они на студии записывают совместную композиции, а на другом - вместе позируют с улыбками на лице.

"Мой друг и партнер - одессит Александр Цымбалюк. Звезда мировой Оперы, первая пятерка лучших голосов, его гастроли расписаны до 2023. Мы встречаемся всего пару раз в году, и впервые совпали в дате концерта", - представила тогда коллегу Наталья.

Фото: Наталья Могилевская и Александр Цымбалюк (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Ранее Наталья Могилевская восхитила стильным образом в брючном костюме от именитого бренда.

Напомним, что Наталья Могилевская показала пластику и гибкость во время занятий йогой.