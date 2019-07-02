"Царствений і сильний": Наталія Могилевська показала ніжність в обіймах відомого чоловіка

Наталя Могилевська не перестає радувати шанувальників сюрпризами, зокрема, творчими. Так, після того, як зірка провела ряд мотиваційних майстер-класів з саморозвитку, вона з ентузіазмом повернулася до основної діяльності – запису пісень та концертів. Під час виступу в сонячній Одесі артистка здивувала і зворушила шанувальників дуетом з відомим у всьому світі українським оперним співаком Олександром Цимбалюком. Артисти виконали ліричну композицію, при цьому тримаючись за руки, обіймаючись і демонструючи прояви ніжності. Кадри з виступу зірка опублікувала в Instagram.

Співачка зізналася, що у неї перехоплює подих кожен раз, коли вона бачить свого колегу і друга на сцені. Їй дуже пощастило заспівати з ним дуетом, адже щільний графік тенора розписаний на кілька років вперед!

"Завжди, коли Саша з'являється на сцені, у мене захоплює дух. Царствений, великий, сильний голос і такий же він сам. Жінки по всьому світу обожнюють його і не просто так. Він для мене Елвіс в Опері!" - з захопленням підписала Наталія фрагмент відео виступу.

Трохи пізніше вона опублікувала цілу фотосесію, зроблену під час виступу дуету. Наталія та Олександр ніжно обнімаються і тримаються за руки. Співачка постійно посміхається і заворожено дивиться на партнера по сцені.

Фото: Наталя Могилевська та Олександр Цимбалюк (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Я була щаслива працювати з Сашком. Така робота дуже збагачує.

Побажайте нам удачі. Ми хочемо записати студійну версію. Нам реально подобається співати разом", - зізналася артистка.

Фото: Наталя Могилевська та Олександр Цимбалюк (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники тут же стали писати компліменти зіркового дуету і відзначати, що Наталя і Олександр чудово виглядають разом.

"Супер!", "Дуже красиво і ніжно заспівали. І українською мовою. Обожнюю Вас", "Наталя, ви дуже гармонійно доповнювали один одного. Ціла історія", "Чудово!", "Яка ж красива пара!", "Гарна у вас сукня, в ній ви виглядає просто чудово і дуже красиво", "Які ви красиві, і дует ви класний!", "Ви дуже яскрава і гармонійна пара", - відзначали коментатори.

Скріншот коментарів

Також співачка опублікувала ще декілька кадрів з Олександром. На одному з них вони на студії записують дуетну композицію, а на іншому - разом позують з усмішками на обличчі.