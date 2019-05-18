Тропикана-женщина: Лобода взбудоражила сеть горячими фото в купальнике

Певица поделилась фото с отдыха
Украинская певица Светлана Лобода отправилась на отдых в теплые края и порадовала поклонников "горячими" снимками. На своей странице в Instagram она опубликовала фото, на которых позирует в, судя по всему, ванной комнате, через окно которой виднеются пальмы и буйные заросли.
При этом артистка запечатлена в золотисто-черном купальнике, демонстрируя аппетитные формы и подтянутую фигуру. Снимки сделаны против света, что придает им особую атмосферность.
"no shoes no news", - подписала публикацию Лобода, что можно перевести как "босиком и без новостей".
Где именно она отдыхает и с кем, знаменитость раскрывать не стала.
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фолловеры Светланы засыпали ее множеством комплиментов, восторгаясь ее фигурой и красотой.
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, Светлана Лобода похвасталась необычной обновкой, созданной специально для нее.
Ранее Светлана Лобода "взорвала" сеть шикарной фигурой, позируя в облегающих нарядах.
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