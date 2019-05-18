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Тропикана-женщина: Лобода взбудоражила сеть горячими фото в купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.05.2019 - 14:03
Тропикана-женщина: Лобода взбудоражила сеть горячими фото в купальнике
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица поделилась фото с отдыха

Украинская певица Светлана Лобода отправилась на отдых в теплые края и порадовала поклонников "горячими" снимками. На своей странице в Instagram она опубликовала фото, на которых позирует в, судя по всему, ванной комнате, через окно которой виднеются пальмы и буйные заросли.

При этом артистка запечатлена в золотисто-черном купальнике, демонстрируя аппетитные формы и подтянутую фигуру. Снимки сделаны против света, что придает им особую атмосферность.

"no shoes no news", - подписала публикацию Лобода, что можно перевести как "босиком и без новостей".

Где именно она отдыхает и с кем, знаменитость раскрывать не стала.

Тропикана-женщина: Лобода взбудоражила сеть горячими фото в купальнике

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Фолловеры Светланы засыпали ее множеством комплиментов, восторгаясь ее фигурой и красотой.

  • "Светааааа! Ну это же слишком красиво"
  • "Ой шикарная какая. Спасибо,я умер"
  • "Тропикана женщина, горяча и бешенна"
  • "Дикарка Мирана"
  • "Красотка и талантище, вот с кого нужно писать картины, низкий поклон тебе!"
  • "Ты очень крутаааяя мамочка, уважаю и люблю безумно"
  • "Красотка наша"
  • "Какая же хорошенькая без макияжа!"
  • "Купальник клёвый)"
  • "Ты огонь!!! Света!!!!!"
  • "Светочка-конфеточка!"
  • "Без мейкапа идеальная просто!"

Тропикана-женщина: Лобода взбудоражила сеть горячими фото в купальнике

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, Светлана Лобода похвасталась необычной обновкой, созданной специально для нее.

Ранее Светлана Лобода "взорвала" сеть шикарной фигурой, позируя в облегающих нарядах.

Также мы писали, что роскошная Светлана Лобода в дерзком "леопарде" обнажила свои прелести.

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