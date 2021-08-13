Трижды дедушка Виктор Павлик рассказал, каково это - снова стать отцом в 55

Виктор Павлик с новорожденным Мишей (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Павлик признается - с появлением сыночка сделал немало выводов. Мол, в 55 стать папой сложно, потому что ощущения очень необычные.

"Бог послал этого ребенка. К счастью, он здоров. Но очень странно, что у меня есть внуки, которым мой Михасик - дядя. Когда тебе 55, чувствуется, что держишь в руках сокровище. Всех своих детей люблю, но больше начинаешь ценить. Чувствую, что не добавил воспитания старшим детям. Но я был рок-н-рольщик. Постоянно в поездках", - вспоминает исполнитель.

Хотя от активного творчества, командировок не собирается отказываться даже сейчас.

Единственное, что его пугает - не чувствует столько силы, как 30 лет назад. Раньше мог давать по три концерта в день, а сейчас вполне хватает одного.