RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Тричі дідусь Віктор Павлік розповів, як це - знову стати батьком у 55

Автор: Дмитрий Войналович

Минулого року Віктор Павлік одружився із молодшою на 28 років коханою - концертною директоркою Катериною Репяховою. Пройшов рік, і пара поділилася щасливою новиною - чекають на поповнення.

Втім, якщо для дівчини цей досвід новий, то Віктор став батьком уже вчетверте.

Про те, чи вистачає сил і наснаги 55-річному маестро виховувати сина, він розповів у інтерв'ю "Люкс ФМ".

Віктор Павлік з новонародженим Михасиком (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Павлік зізнається - з появою Михасика зробив чимало висновків. Мовляв, у 55 стати татом складно, бо відчуття дуже незвичні.

"Бог послав цю дитину. На щастя, вона здорова. Але дуже дивно, що у мене є внуки, яким мій Михасик - дядько. Коли тобі 55, відчуваєш, що тримаєш в руках скарб. Всіх дітей люблю, але більше починаєш цінувати. Відчуваю, що не додав виховання старшим дітям. Але я був рок-н-рольщиком. Постійно у поїздках", - пригадує виконавець.

Хоча від активної творчості, відряджень не збирається відмовлятися навіть зараз.

Єдине, що його лякає - не відчуває стільки сили, як 30 років тому. Раніше міг давати по три концерти на день, а зараз цілком вистачає одного.

Раніше дружина Павлика показала фігуру в купальнику через два місяці після пологів.

Читайте LITE в Google News
Виктор Павлик