Тричі дідусь Віктор Павлік розповів, як це - знову стати батьком у 55

Віктор Павлік з новонародженим Михасиком (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Павлік зізнається - з появою Михасика зробив чимало висновків. Мовляв, у 55 стати татом складно, бо відчуття дуже незвичні.

"Бог послав цю дитину. На щастя, вона здорова. Але дуже дивно, що у мене є внуки, яким мій Михасик - дядько. Коли тобі 55, відчуваєш, що тримаєш в руках скарб. Всіх дітей люблю, але більше починаєш цінувати. Відчуваю, що не додав виховання старшим дітям. Але я був рок-н-рольщиком. Постійно у поїздках", - пригадує виконавець.

Хоча від активної творчості, відряджень не збирається відмовлятися навіть зараз.

Єдине, що його лякає - не відчуває стільки сили, як 30 років тому. Раніше міг давати по три концерти на день, а зараз цілком вистачає одного.