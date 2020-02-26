Триумфальное возвращение: Роман Сасанчин станет участником шоу Голос країни-10

Уже в это воскресенье на «1+1» состоится заключительный эфир слепых прослушиваний на Голосі країни-10. Побороться за одно из последних мест в команде тренеров на сцену выйдет народный любимец - Роман Сасанчин из села Садки Тернопольской области. Несколько лет назад истории его поражения и победы поразили всю страну, а мощный вокал и искренность помогли получить титул победителя проекта.

Впервые десятилетний Рома пришел на слепые прослушивания вокального шоу «Голос. Діти» семь лет назад. Тогда к нему не повернулся ни один тренер, а когда после завершения выступления все красные кресла развернулись, парень ошибочно подумал, что смог поразить всех звездных тренеров. И только за кулисами мама объяснила, что на самом деле он не прошел дальше в шоу. Тогда мальчик сильно расстроился, и несмотря на слезы и отчаяние, пообещал вернуться. Эта история отозвалась в сердцах многих украинский, Роме писали письма и присылали подарки, чтобы поддержать талантливого ребенка.

Роман, как и обещал, пришел на проект снова и стал участником второго сезона проекта «Голос.Діти». Он смог не только развернуть все красные кресла, но и получить заветный кубок победителя в команде тренера Тины Кароль. Вместе с титулом канал «1+1» тогда подарил мальчику его первый клип на песню «Мамина зірка». После завершения шоу он много гастролировал по Украине и участвовал в благотворительных концертах.

Роман Сасанчин (фото: 1+1)

Сейчас Роману Сасанчину 17 лет, он учится в Теребовлянском колледже культуры и искусств и продолжает заниматься любимым делом - музыкой. Юноша пришел на проект снова, чтобы начать новый этап. Недавно парень столкнулся с проблемой, после которой ему пришлось заново учиться петь - у него произошла мутация голоса: «После победы в шоу я выступал по Украине, но потом голос начал ломаться. Большинство людей, которые знали меня как Рому Сасанчина, сейчас говорят, что я просто похож на него. Мне важно, чтобы настоящий я понравился сейчас людям так, как и прежде», - признался Роман перед выходом на сцену.

Детали седьмого выпуска шоу Голос страны-10

Сможет ли участник повторить свой триумф на сцене уже взрослого «Голосу країни», развернуть все красные кресла и кому из тренеров достанется национальная гордость - Роман Сасанчин, узнаем уже в это воскресенье в 21:00 на канале «1+1».

Напомним, по результатам шестого дня слепых прослушиваний, MONATIKa и ПТП с NK закрыли свои команды. У Дана Балана осталось пять свободных мест в команде, а у Тины Кароль всего два места. Сейчас ни один тренер не воспользовался возможностью добавить экстра-участника в свою команду.

Также в честь десятого юбилейного сезона звездный тренер MONATIK вместе со своими подопечными впервые в истории шоу записал композицию, которая стала неофициальным гимном проекта «Голос країни».

Команда MONATIK 2020 — Наш голос (The Voice of Ukraine 10)

Впереди финальный эпизод слепых прослушиваний, и уже скоро станут известны имена всех участников в командах звездных тренеров.

Смотрите «Голос країни» каждое воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1».