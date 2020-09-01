Тотальное одиночество: Могилевская высказалась о пережитой депрессии и начале новой жизни

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица вспомнила, как прошла через непростое испытание депрессией

Наталья Могилевская не привыкла сетовать на жизнь – певица осознанно подходит ко всему, что с ней происходит, она занимается самопознанием, самосовершенствованием и духовными практиками, неоднократно ездила в Индию, что помогло ей найти путь к себе. Артистка признается, что к переменам ее подтолкнули жизненные трудности, а также ей пришлось пройти через сильнейшую депрессию.

Жизненные разочарования и непростые испытания погрузили певицу в пучину депрессивного состоянии, она начала внутренне меняеться, и не в лучшую сторону. О непростом периоде Наталья вспомнила во время откровенного интервью для программы "Життя Відомих Людей".

Тогда певица похоронила маму Нину Петровну, разошлась с любимым, избавилась от пагубной привычки – курения, после чего прибавила в весе и перестала нравиться себе. Деньги и популярность больше не приносили счастья, наступило разочарование в целях и стремлениях. Именно тогда ей довелось "дойти до дна, оттолкнуться и стать другим человеком".

Наталья Могилевская после череды жизненных испытания впала в депрессию (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Я стала жестокой и высокомерной, такое случается с артистами. Это профдерформация. Я поняла, что за последние 6-12 месяцев не чувствовала ничего, кроме агрессии и терпения. Я терпела и ждала, когда же эта жизнь закончится. Я просто ждала, когда этот ад вообще закончится", - вспоминает артистка.

Тогда Наталья осознала – ей надо предпринимать радикальные шаги, чтобы выбраться из разрушительного состояния и вновь познать радость и счастье. Она вспомнила о детских мечтах и безмятежности, жажде жизни, и это стало ее "спасательным кругом". В какой-то момент певица готова была пожертвовать карьерой, лишь бы вновь ощутить счастье.

Наталья сполна ощутила на себе влияние депрессии и нашла силы выбраться (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Мне 30 с лишним лет. Родители ушли, мужей уже нет. Детей еще нет, друзей за время адской работы в шоу-бизе я не заслужила, потому что у меня не было времени на дружбу, потому что я всю себя посвящала карьере. И такое тотальное одиночество, можно сесть и повеситься, абсолютно одна в этом возрасте. А потом: "Стоп, это как тебе повезло! Такой потенциал". И я так думаю, а не махнуть ли мне в кругосветное путешествие? Я возвращаюсь в Киев, беру два ситцевых платья и босиком вот реально еду в Индию", - вспоминала о начале своих трансформаций Наталья.

Видео: YouTube/ЖВЛ

Напомним, что ранее Наталья Могилевская, которая стала ведущей "балкона" на Танцах со звездами-2020, засветила стройные загорелые ножки в "хищном" наряде.