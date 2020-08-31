ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Наталья Могилевская в "хищном" наряде сверкнула стройными ножками на Танцах со звездами

Понедельник 31 августа 2020 10:39
Наталья Могилевская в "хищном" наряде сверкнула стройными ножками на Танцах со звездами
Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Марина Настевич

Эффектная певица встречала участников на звездном балконе шоу

В воскресенье, 30 августа состоялся первый прямой эфир нового сезона популярного шоу Танцы со звездами. Ведущей звездного балкона в день премьеры стала певица Наталья Могилевская, которая восхитила стильным образом и стройной фигурой.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото из студии, на котором можно рассмотреть ее яркий "хищный" лук в деталях. Для эфира Наталья выбрала платье ассиметричного кроя с леопардовым принтом и черными вставками, которое дополнила босоножками на шпильке. Отметим, что анималистический принт является одним из главных трендов этого сезона.

Наряд эффектно оголяет одну ногу звезды и подчеркивает ее подтянутую фигуру. Могилевская добавила к образу массивные украшения на шею и сделала эффектный макияж с ацентом на глаза.

Наталья Могилевская в &quot;хищном&quot; наряде сверкнула стройными ножками на Танцах со звездами

Наталья Могилевская блистала на Танцах со звездами 2020 в платье с анималистическим принтом (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Сегодня я соведущая с Юрой Горбуновым и Тиной Кароль в долгожданном первом эфире шоу @tanci1plus1 и буду поддерживать всех участников на балконе! Если у вас есть какие-то вопросы которые вы хотите задать нашим героям или пожелания, пишите в комментариях - я обязательно передам", - подписала фото певица.

Фолловеры засыпали исполнительницу комплиментами и оставили много вопросов для звездных участников проекта.

  • Шикарная
  • Наташа, как всегда очень красивая
  • Платье просто божественное!!!!
  • Ви просто неперевершена
  • Богиня
  • НАТАЛКА ти чарівна,успіху тобі!!!
  • Огого шик
  • Красотка
  • Ого. Огонь. Ваши луки в последнее время просто искусство. Так держать
  • Какое у Вас шикарное платье
  • Наталья, вы супер！Как певица и как Человечек и вообще! Обожаю！Надо было участвовать опять и забрать опять 1-е место！
  • Наряд бесподобный

Наталья Могилевская в &quot;хищном&quot; наряде сверкнула стройными ножками на Танцах со звездами

Скриншот комментариев

Ранее мы писали, как прошел первый прямой эфир нового сезона шоу Танцы со звездами 2020.

К слову, беременная Илона Гвоздева рассказала, кому посвятит свой первый танец сезона.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Наталья МогилевскаяТанцы со звездами
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь