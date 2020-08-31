Наталья Могилевская в "хищном" наряде сверкнула стройными ножками на Танцах со звездами

Эффектная певица встречала участников на звездном балконе шоу
В воскресенье, 30 августа состоялся первый прямой эфир нового сезона популярного шоу Танцы со звездами. Ведущей звездного балкона в день премьеры стала певица Наталья Могилевская, которая восхитила стильным образом и стройной фигурой.
На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото из студии, на котором можно рассмотреть ее яркий "хищный" лук в деталях. Для эфира Наталья выбрала платье ассиметричного кроя с леопардовым принтом и черными вставками, которое дополнила босоножками на шпильке. Отметим, что анималистический принт является одним из главных трендов этого сезона.
Наряд эффектно оголяет одну ногу звезды и подчеркивает ее подтянутую фигуру. Могилевская добавила к образу массивные украшения на шею и сделала эффектный макияж с ацентом на глаза.
Наталья Могилевская блистала на Танцах со звездами 2020 в платье с анималистическим принтом (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Сегодня я соведущая с Юрой Горбуновым и Тиной Кароль в долгожданном первом эфире шоу @tanci1plus1 и буду поддерживать всех участников на балконе! Если у вас есть какие-то вопросы которые вы хотите задать нашим героям или пожелания, пишите в комментариях - я обязательно передам", - подписала фото певица.
Фолловеры засыпали исполнительницу комплиментами и оставили много вопросов для звездных участников проекта.
Скриншот комментариев
Ранее мы писали, как прошел первый прямой эфир нового сезона шоу Танцы со звездами 2020.
К слову, беременная Илона Гвоздева рассказала, кому посвятит свой первый танец сезона.