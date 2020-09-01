Тотальне самотність: Могилевська висловилася про пережиту депресію і початок нового життя

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка згадала, як пройшла через непрості випробування депресією

Наталя Могилевська не звикла нарікати на життя – співачка усвідомлено підходить до всього, що з нею відбувається, вона займається самопізнанням, самовдосконаленням і духовними практиками, неодноразово їздила до Індії, що допомогло їй знайти шлях до себе. Артистка зізнається, що до змін її підштовхнули життєві труднощі, а також їй довелося пройти через сильну депресію.

Життєві розчарування і непрості випробування занурили співачку в безодню депресивного стану, вона почала внутрішньо змінюватися, і не в кращу сторону. Про непростий період Наталя згадала під час відвертого інтерв'ю для програми "Життя Відомих Людей".

Тоді співачка поховала маму Ніну Петрівну, розійшлася з коханим, позбулася від згубної звички – куріння, після чого додала у вазі і перестала подобатися собі. Гроші і популярність більше не приносили щастя, настало розчарування в цілях і прагненнях. Саме тоді їй довелося "дійти до дна, відштовхнутися і стати іншою людиною".

Наталя Могилевська після низки життєвих випробування впала в депресію (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Я стала жорстокою і зарозумілою, таке трапляється з артистами. Це профдерформація. Я зрозуміла, що за останні 6-12 місяців не відчувала нічого, крім агресії і терпіння. Я терпів і чекав, коли ж це життя закінчиться. Я просто чекала, коли це пекло взагалі закінчиться", - згадує артистка.

Тоді Наталя зрозуміла – їй треба робити радикальні кроки, щоб вибратися з руйнівного стану і знову пізнати радість і щастя. Вона згадала про дитячі мрії і безтурботність, жадобу життя, і це стало її "рятувальним колом". У якийсь момент співачка готова була пожертвувати кар'єрою, лише б знов відчути щастя.

Наталія сповна відчула на собі вплив депресії і знайшла сили вибратися (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Мені 30 з гаком років. Батьки пішли, чоловіків вже нема. Дітей ще немає, друзів за час пекельної роботи в шоу-бізі я не заслужила, тому що у мене не було часу на дружбу, тому що я всю себе присвячувала кар'єрі. І така тотальна самотність, можна сісти і повіситися, абсолютно одна в цьому віці. А потім: "Стоп, це як тобі пощастило! Такий потенціал". І я так думаю, а не махнути мені в кругосвітню подорож? Я повертаюся в Київ, беру дві ситцевих сукні і босоніж ось реально їду в Індію", - згадувала про початок своїх трансформацій Наталія.

Відео: YouTube/ЖВЛ

Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська, яка стала ведучою "балкона" на Танцях з зірками-2020, засвітила стрункі засмаглі ніжки, в "хижому" вбранні.