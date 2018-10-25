ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Дуже квапилася: Меган Маркл осоромилася в королівстві Тонга

Lite » Зірки 25.10.2018 - 12:57
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Шанувальники герцогині припустили, що вона перевдягалася поспіхом

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка перебуває в офіційному турі по Австралії і Океанії разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі, осоромилася в аеропорту королівства Тонга. Фото опубліковані на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу в Instagram.

Після відвідування заходів на острові Фіджі Меган Маркл і принц Гаррі вирушили в королівство Тонга. Їх переліт тривав всього 90 хвилин, але за цей час герцогиня Сассекська встигла змінити сукню.

На червону доріжку в аеропорту Тонга Меган Маркл спустилася в червоній сукні Pleated Floral Gown з тонким ремінцем на талії, мереживним верхом і плісированою спідницею. Чорні туфлі-човники на шпильках герцогиня Сассекскська вирішила не міняти. В руках у Меган був маленький чорний клатч.

Дуже квапилася: Меган Маркл осоромилася в королівстві Тонга

Скріншот фото (instagram.com/kensingtonroyal)

Саме з сукнею герцогині Сассекської і трапився конфуз. Коли вона йшла по доріжці, на подолі спідниці майорів цінник, який, мабуть, в поспіху забули зняти.

Дуже квапилася: Меган Маркл осоромилася в королівстві Тонга

Скріншот фото (twitter.com/kensingtonroyal)

Меган Маркл не перестає дивувати публіку своїми прекрасними нарядами під час подорожі.

Так, нещодавно, вагітна герцогиня Сассекська на Фіджі в вечірній сукні показала помітно кругленький живіт. Меган вбралася в приголомшливе довге синє плаття-кейп від британського дизайнера Safiyaa.

А також ми розповідали про те, що Меган Маркл і принц Гаррі відвідали пляжну вечірку з серфінгістами. Для пляжу Меган вибрала незвичайний наряд.

Відео: РБК-Україна

Новини України Меган Марклпринц Гарріконфуз
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся