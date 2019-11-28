Топлес и в крошечных плавках: Никитюк оголила аппетитные ягодицы ради красивого загара

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая показала пикантное пляжное фото

Леся Никитюк умеет плодотворно работать и хорошо отдыхать, а иногда совмещает первое и второе, как, например, во время поездки в Прагу. Теледива отправилась на презентацию новинки известного автобренда, но успела провести время с мамой и повеселиться с Екатериной Кухар и ее мужем Александром Стояновым. При любой возможности Леди Ле также "сбегает" из Киева – пусть ненадолго, зато успевает отдохнуть и успевает перезагрузиться. Так, ведущая опубликовала в Instagram соблазнительное пляжное фото, на котором показала свой упругий "орешек".

Леди Ле решили принять солнечные ванны. Она лежит на животе и делает селфи. Кадр получился очень горячим! Ради красивого и ровного загара Леся сняла лифчик от купальника и осталась в миниатюрных плавках от Victoria's Secret. Она скрыла глаза темными стеклами оригинальных солнечных очков.

"Шановні тьолочки. Вгадайте яку частину тіла НЕ МОЖНА виставляти на пекуче сонце НІКОЛИ?? Правильно ЛИЦЕ!! ФЕЙС по модному. А чого? Бо будете старі потаскані андатри. Я серйозно! Задумайтесь над цим!" - обратилась она к подписчицам.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Леси прислушались к ее совету и напомнили еще обо одной "проблемной" зоне, которую стоит прятать от прямых солнечных лучей – грудь. Не обошлось и без комплиментов аппетитным формам звезды.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Попка – ягодка

Фото супер, ракурс, следующим летом и себе сделаю

Попа класс

Красивый орешек

Хороший ракурс

Красотка Леся, дуже гарна

Сочное фото

Сама крута блондинка

Леся! Вы чумовая! Прикольная! Класс!

Шикарно

Скриншот комментариев

Напомним, что Леся Никитюк показала фото без макияжа и "при полном параде", а также предложила выбрать, какое из них лучше.