Утро начинается не с кофе: Леся Никитюк показала свой "брутальный" завтрак в Праге

Ведущая побаловала себя блюдами и напитками чешской кухни
Леся Никитюк вместе с мамой отправилась в Прагу. Поездка у ведущей получилась насыщенной – она успела побывать на презентации от бренда авто, а также повеселиться на афтерпати в компании Екатерины Кухар и Александра Стоянова, а также прогуляться по столице Чехии и насладиться традицинной кухней. На свежих кадрах в Instagram Леди Ле похвасталась своим “сытным" оригинальным завтраком.
Леся позирует без макияжа в удобной повседневной одежде- уютной толстовке и черном длинном пальто. В двух руках она держит по кружке пива, а перед ней стоит традиционное блюдо чешкой кухни – суп в хлебе.
"Доброе утрядло! Я уже пью пивадло и ем супадло!!! Ваша Лесядло. Foto - Мамадло", - с юмором подписала Леся, изобретя собственный "язык" общения. Также она оставила парочку хэштегов: #утроначалосьнескофе #лучшееутро #несмотрянамилоеличко.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Поклонникам ведущей понравилось ее новое "наречие" и они стали на все лады делать комплименты Леди Ле.
Скриншот комментариев
Также Леся показала несколько кадров, сделанных в одном из популярных заведений Праги. Вместе с мамой ведущая решила устроить "праздник живота" и заказала массу блюд и разносолов на любой вкус.
"Что сказать! Бомбическое пиво, куча мужиков, я и мама. Две завидные невесты в Праге", - прокомментировала Леди Ле свой визит в местный ресторан.
Леся Никитюк с мамой (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Ранее Леся Нкитиюк повеселила сеть "бородатым" утренним фото.