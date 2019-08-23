ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Тоня Матвиенко получила награду за добросовестное служение Украине (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.08.2019 - 11:26
Тоня Матвиенко получила награду за добросовестное служение Украине (видео)
Тоня Матвиенко (фото: пресс-служба)

Певицу наградили "Орденом Королевы Анны "Честь Отечества"

В честь 28-й годовщины Независимости Украины состоялась официальная церемония награждения лучших представителей украинской элиты. Событие состоялось в Государственной резиденции — Малом Мариинском дворце. Видео с торжественного события Тоня Матвиенко поделилась в своем Instagram.

Как отмечают Президиум "Ассамблеи деловых кругов" и Генеральная дирекция международной имиджевой программы "Лидеры ХХІ века", Тоня Матвиенко отмечена общественной наградой "Орден Королевы Анны "Честь Отечества" за высокое национальное достоинство и добросовестное служение Украине.

"Тронута! В сердце с Украиной", - лаконично прокомментировала Тоня.

Тоня Матвиенко получила награду за добросовестное служение Украине (видео)
Певица Тоня Матвиенко получила престижную награду (фото: пресс-служба певицы)

К поклонникам артистки с поздравлениями присоединились и звездные коллеги. С получением Ордена Тоню Матвиенко поздравили ее муж Арсен Мирзоян, Народный артист Украины Александр Пономарев, певица Злата Огневич и Маша Собко.

Видео: instagram.com/tonya_matvienko

Отмечаем, что "Орден Королевы Анны" основан с целью празднования выдающихся женщин современной Украины. Его вручают за заслуги в культурной, научной, образовательной, благотворительной и других сферах общественной деятельности.

Напомним, ранее в эксклюзивном комментарии LITE Тоня Матвиенко назвала топ-4 секреты красоты и идеальной фигуры. Конечно, певица занимается спортом. При этом пытается разнообразить физические нагрузки.

Также Тоня Матвиенко очаровала милым видео с дочкой. Певица похвасталась артистичностью своей крохи!

Интересно, что до этого дочь Тони Матвиенко дебютировала в съемках клипа своей звездной мамы!

"Мы тайно сбежали": Тарас Тополя рассказал, как отпраздновал свой День рождения Тина Кароль призналась, какие таланты перешли ее 10-летнему сыну от отца
Новости Украины певецТоня Матвиенко
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь