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Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян интригуют совместной работой и приглашают всех за кулисы своих отношений

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.02.2020 - 10:47
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян интригуют совместной работой и приглашают всех за кулисы своих отношений
Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко (фото: пресс-служба артистов)

творческая пара презентует музыкальную love-story на День влюбленных, отснятую в Фрисландии

Популярные украинские артисты Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян заинтриговали своих подписчиков новой совместной работой. И речь даже не о дуэтном треке. Супруги 14 февраля, в День влюбленных, презентуют музыкальный фильм-лавстори.

Видео анонсом певцы поделились на своих страницах в соцсетях и призвали подписчиков присоединиться к просмотру романтического видео:

  • Друзья, вместе с @arsen_mirzoian приглашаем вас за кулисы наших отношений. Вы станете свидетелями истории любви, которую мы впервые выносим на авансцену. Присоединяйтесь 14 февраля к просмотру романтично-музыкального видео с Фрисландии на наших официальных YouTube и Facebook страницах с 10:00”, — отметила Тоня в своем Instagram.

Видео: instagram.com/tonya_matvienko

Видео будет наполнено монологами о любви,интересными воспоминаниями о развитии отношений Тони и Арсена и романтическими песнями.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко после судьбоносной встречи дала новое звучание хиту 90-х. Певица выпустила авторскую интерпретацию трека Тараса Петриненко и представила клип к нему.

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Новости Украины Тоня МатвиенкоАрсен Мирзоян
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