Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян интригуют совместной работой и приглашают всех за кулисы своих отношений

творческая пара презентует музыкальную love-story на День влюбленных, отснятую в Фрисландии
Популярные украинские артисты Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян заинтриговали своих подписчиков новой совместной работой. И речь даже не о дуэтном треке. Супруги 14 февраля, в День влюбленных, презентуют музыкальный фильм-лавстори.
Видео анонсом певцы поделились на своих страницах в соцсетях и призвали подписчиков присоединиться к просмотру романтического видео:
Видео: instagram.com/tonya_matvienko
Видео будет наполнено монологами о любви,интересными воспоминаниями о развитии отношений Тони и Арсена и романтическими песнями.
Напомним, ранее Тоня Матвиенко после судьбоносной встречи дала новое звучание хиту 90-х. Певица выпустила авторскую интерпретацию трека Тараса Петриненко и представила клип к нему.