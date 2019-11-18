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Прыжок в прошлое: Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян познакомились с участниками группы Scorpions

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.11.2019 - 11:41
Прыжок в прошлое: Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян познакомились с участниками группы Scorpions
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян (фото: пресс-служба)

Звездная пара побывала за кулисами концерта всемирно известных рокеров

Звездная пара украинского шоу-бизнеса Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян посетили концерт немецкой группы Scorpions, который на прошлой неделе состоялся в столичном Дворце спорта. Также супруги попали за кулисы и познайомилось с легендами мировой рок-музыки. Совместным фото они поделиться в инстаграм.

“Эта встреча - прыжок в прошлое, детство и юность. Романтичные рокеры, чья музыка на дискотеках и в моменты первых поцелуев заставляла мое сердце биться быстрее. От ностальгии и припомненных эмоций хотелось обнять каждого участника группы”, — комментирует Тоня.

Прыжок в прошлое: Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян познакомились с участниками группы ScorpionsПрыжок в прошлое: Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян познакомились с участниками группы Scorpions

Мирзоян и Матвиенко вместе с участниками группы Scorpions

Матвиенко и Мирзояну показалось не только пообщаться и сфотографироваться с артистами, но еще и получить автографы на музыкальном инструменте Арсена:

“Я приехал на концерт прямо с репетиции сольника во Дворце “Украина”, к которому готовлюсь на 26 ноября. Я был с гитарой. Теперь ее украшают автографы тех самых рокеров, чьи песни всю мою молодость громко звучали из магнитофона на весь шестой микрорайон Запорожья”, — рассказал Арсен.

Прыжок в прошлое: Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян познакомились с участниками группы ScorpionsПрыжок в прошлое: Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян познакомились с участниками группы Scorpions

Напомним, ранее Арсен Мирзоян презентовал совместный трек с лидером группы "СКАЙ" Олегом Собчуком! Результатом их творческого эксперимента стал совместный трек "Іграшкова зброя". Идея спеть в дуэте пришла к Мирзояну во время спектакля Ladies Night, в которой артисты играют вместе. В те времена он и написал слова и музыку к “Іграшкова зброя”, однако для дуэта не хватало еще одного настоящего рокера. По словам Арсена, этот трек — иллюстрация дружбы с Олегом.

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