Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян інтригують сумісною роботою та запрошують усіх за лаштунки своїх відносин

Співоче подружжя презентує музичну love-story на День закоханих, відзняту у Фрисландії
Популярні українські артисти Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян заінтригували своїх підписників новою сумісною роботою. І мова навіть не про дуетний трек. Подружжя 14 лютого, у День закоханих, презентує музичний фільм-лавсторію.
Відео анонсом співаки поділились на своїх сторінках у соцмережах та закликали підписників приєднатися до перегляду романтичного відео:
Відео: instagram.com/tonya_matvienko
Відео буде наповнене монологами про кохання,цікавими спогадами про розвиток стосунків Тоні та Арсена і романтичними піснями.
Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко після доленосної зустрічі дала нове звучання хіту 90-х. Співачка випустила авторську інтерпретацію треку Тараса Петриненка і представила кліп до нього.