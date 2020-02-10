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Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян інтригують сумісною роботою та запрошують усіх за лаштунки своїх відносин

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.02.2020 - 10:47
Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян інтригують сумісною роботою та запрошують усіх за лаштунки своїх відносин
Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко (фото: прес-служба артистів)

Співоче подружжя презентує музичну love-story на День закоханих, відзняту у Фрисландії

Популярні українські артисти Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян заінтригували своїх підписників новою сумісною роботою. І мова навіть не про дуетний трек. Подружжя 14 лютого, у День закоханих, презентує музичний фільм-лавсторію.

Відео анонсом співаки поділились на своїх сторінках у соцмережах та закликали підписників приєднатися до перегляду романтичного відео:

  • Друзі, разом з @arsen_mirzoian запрошуємо вас за лаштунки наших відносин. Ви станете свідками історії любові, яку ми вперше виносимо на авансцену. Приєднуйтесь 14 лютого до перегляду романтично-музичного відео з Фрисландії на наших офіційних YouTube та Facebook сторінках з 10:00”, — зазначила Тоня у своєму Instagram.

Відео: instagram.com/tonya_matvienko

Відео буде наповнене монологами про кохання,цікавими спогадами про розвиток стосунків Тоні та Арсена і романтичними піснями.

Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко після доленосної зустрічі дала нове звучання хіту 90-х. Співачка випустила авторську інтерпретацію треку Тараса Петриненка і представила кліп до нього.

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