Тина Кароль, Юлия Санина и Алена Шоптенко поделились атмосферными традициями встречи Нового года и Рождества

Тина Кароль, которая стала членом жюри Нацотбора на Евровидение-2020, Юлия Санина и Алена Шоптенко поделились трогательными воспоминаниями. Так, телеканал «1+1» запустил праздничные промо-ролики, в которых призвал в мечтах об идеальном Новом годе не пропустить то, что действительно важно. Своими трогательными воспоминаниями из детства, семейными традициями и представлениями об идеальном Новом годе поделились украинские звезды, а телеканал «1+1» предлагает зрителям рассказать собственные истории, публикуя свои фотографии в социальных сетях под хэштегом #справжнійновийрік. Впоследствии будет создано видео и некоторым телезрителям повезет попасть в официальный аккаунт телеканала.

Алена Шоптенко

Танцовщица, хореограф и участница проекта Танцы со звездами Алена Шоптенко поделилась, что в этом году Новый год для нее особенный: «В этом году я впервые решила серьезно заняться декорированием дома: ездила в гипермаркет покупать все веточки, веночки, игрушки в одном стиле. У нас красивый красно-белый декор везде, ведь я украсила не только дом внутри, но даже елку, которая растет на улице, купила оленя. Также в этом году мне хочется приготовить полноценную праздничный ужин. Каждый год я готовлю оливье по рецепту моей мамы, с довольно необычной рецептурой, но это секрет. В этом году я буду готовить еще и основные блюда». Сыночку Алены уже полтора года, и он тоже радуется праздничной атмосфере: «Он пока не понимает, что это за праздник, только видит игрушки на елке и пытается их сорвать, из-за чего нам пришлось заменить все стеклянные шары на пластиковые. Все время приносит мне то, что ему удалось достать и его счастью нет предела, а я все вешаю назад, и так по кругу. И, конечно же, сынок найдет свой подарок от Деда Мороза под елкой».

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

А ведущая «Світського життя» Екатерина Осадчая рассказала, что для нее настоящий Новый год - это много мандаринов, улыбок и подарков. Ее муж, ведущий Голосу країни-10 Юрий Горбунов добавил, что важна теплая семейная атмосфера, которая должна царить повсюду.

Елена Кравец

Идеальный рецепт выглядит очень просто и для Елены Кравец: "Я хочу забраться с ногами на диван, взять что-то сладенькое в руки и большую чашку чая, и посмотреть яркий концерт".

Людмила Барбир

Ведущая утреннего шоу "Сніданок з 1+1" Людмила Барбир признается, что обожает со своей семьей украшать елку: "Я придаю огромное значение традиции украшать новогоднюю елку - в этом обязательно должна принимать участие вся семья".

Семейное празднование Нового года по душе и юмористу Юрию Ткачу. "Настоящий Новый год - это когда ты с семьей празднуешь дома - с родителями, с женой, дочкой и маленькой собачкой Бусей", - рассказывает Юрий.

Певица Тина Кароль совместно с телеканалом «1+1» подготовила к праздникам большой рождественский концерт, который восстановит древние украинские традиции колядования и щедрования, и поделилась собственными воспоминаниями: «Свое детство и школьные годы я провела в городе Ивано-Франковск, я воспитана с уважением к нашим традициям. Для меня есть два главных праздника в году, на которые должна собраться вся семья - это Пасха и Рождество. С детства я хорошо знаю, что такое коляда и украинские рождественские традиции. Я помню, как мы ходили щедровали по домам, и нам дарили много конфет. Как переодевались в костюмы и готовили вертеп, несли благую весть о том, что "Христос Родился! Славим его!". У нас, как и в каждой семье, готовили на стол 12 постных блюд. А еще я помню, как в музыкальной школе мы даже проходили уроки песен-гаданий на Рождество. Уже переехав в Киев, я почувствовала, что здесь существует нехватка этих традиций. И мне очень хочется показать всем украинцам, что такое настоящее Рождество, передать его дух и популяризировать нашу богатую культуру среди молодежи. Ведь "пока живут традиции - живет страна».

Юлия Санина

А Юлия Санина, фронтвумен группы The Hardkiss устроила незабываемое шоу на новогоднем концерте «Ніч суперхітів», который телеканал «1+1» покажет совсем скоро, поделилась собственными рождественскими традициями: «В детстве я была скромным и спокойным ребенком, даже не просила особых подарков на Рождество. Помню, тогда я, как и все девочки, хотела или разве что куклу или книгу. Или какую-то импортную шоколадку (ведь такие сладости были в дефиците). Так что мои детские мечты были простыми, поэтому родители всегда могли воплотить их в жизнь. С детства у меня до сих пор осталась любовь к книгам с большими картинками и иллюстрациями, которые можно долго рассматривать часами».

«1+1» призывает зрителей ценить семейное тепло, дарить друг другу радость и искренние эмоции, ведь именно в таких простых вещах и заключается настоящий Новый год.

Напомним, что в новогодний период телеканал «1+1» объединит украинцев в теплом кругу близких и друзей, вместе с праздничными выпусками ТСН и «Сніданка з 1+1» вспомнят самые важные события, будут танцевать под зажигательные хиты телеверсии концерта «Ніч суперхітів», вспоминать трогательные рождественские традиции вместе с Тиной Кароль и смеяться над шутками «Вечірнього кварталу». В течение всей праздничной недели зрители смогут насладиться своими любимыми фильмами, которые полны добра, семейного уюта, любви и магии Рождества.