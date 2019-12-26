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Тіна Кароль, Юлія Саніна та Олена Шоптенко поділилися атмосферними традиціями зустрічі Нового року та Різдва

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Українські зірки розповіли про ідеальний новий рік

Тіна Кароль, яка стала членом журі Нацвідбору на Євробачення-2020, Юлія Саніна та Олена Шоптенко поділилися зворушливими спогадами. Так, телеканал «1+1» запустив святкові промо-ролики, у яких закликав у мріях про ідеальний Новий рік не пропустити те, що насправді важливо. Своїми зворушливими спогадами з дитинства, сімейними традиціями та уявленнями про ідеальний Новий рік поділились українські зірки, а телеканал «1+1» пропонує глядачам розповісти власні історії, публікуючи свої світлини у соціальних мережах під хештегом #справжнійновийрік. Згодом буде створено відео і декому з телеглядачів пощастить потрапити в офіційний акаунт телеканалу.

Олена Шоптенко

Танцівниця, хореограф і учасниця проекту Танці з зірками Олена Шоптенко поділилась, що цього року Новий рік для неї особливий: «Цього року я вперше вирішила серйозно зайнятись декоруванням будинку: їздила у гіпермаркет купувати всі гілочки, віночки, іграшки в одному стилі. У нас гарний червоно-білий декор всюди, адже я прикрасила не тільки будинок всередині, а навіть і ялинку, яка росте на вулиці, купила оленя. Також цього року мені хочеться приготувати повноцінну святкову вечерю. Кожен рік я готую олів’є за рецептом моєї мами, з доволі незвичною рецептурою, але це секрет. Цього ж року я буду готувати ще й основні страви». Синочку Олени вже півтора роки, і він теж радіє святковій атмосфері: «Він поки що не розуміє, що це за свято, лише бачить іграшки на ялинці і намагається їх зірвати, через що нам довелося замінити всі скляні кулі на пластикові. Весь час приносить мені те, що йому вдалось дістати і його щастю немає меж, а я все вішаю назад, і так по колу. І, звичайно ж, синочок знайде свій подарунок від Діда Мороза під ялинкою».

Катя Осадча та Юрій Горбунов

А ведуча «Світського життя» Катерина Осадча розповіла, що для неї справжній Новий рік - це багато мандаринів, посмішок та подарунків. Її чоловік, ведучий «Голосу країни-10» Юрій Горбунов додав, що важлива тепла сімейна атмосфера, яка повинна панувати всюди.

Олена Кравець

Ідеальний рецепт виглядає дуже просто і для Олени Кравець: “Я хочу забратися з ногами на диван, взяти щось солоденьке в руки та велику чашку чаю, і подивитися яскравий концерт”.

Людмила Барбір

Ведуча ранкового шоу "Сніданок з 1+1" Людмила Барбір зізнається, що обожнює зі своєю сім’єю прикрашати ялинку: “Я надаю величезного значення традиції прикрашати новорічну ялинку - у цьому обов’язково має брати участь вся сім’я”.

Сімейне святкування Нового року до душі і яскравому гумористу Юрію Ткачу. “Справжній Новий рік - це коли ти з сім’єю святкуєш вдома - з батьками, з дружиною і маленькою собачкою Бусею”, - розповідає Юрій.

Співачка Тіна Кароль спільно з телеканалом «1+1» підготувала до свят великий різдвяний концерт, який відновить давні українські традиціï колядування та щедрування, та поділилась власними спогадами: «Своє дитинство і шкільні роки я провела в місті Івано-Франківськ, я вихована з повагою і пошаною до наших традицій. Для мене є два головних свята в році, на які повинна зібратися вся родина - це Великдень і Різдво. З малечку я добре знаю, що таке коляда і українські різдвяні традиції. Я пам'ятаю, як ми ходили щедрували по домівках, і нам дарували багато цукерок. Як переодягалися в костюми і готували вертеп, несли благу звістку про те, що "Христос Народився! Славімо його! ". У нас, як і в кожній родині, готували на стіл 12 пісних страв. А ще я пам'ятаю, як в музичній школі ми навіть проходили уроки пісень-ворожінь на Різдво. Уже переїхавши до Києва, я відчула, що тут існує нестача цих традицій. І мені дуже хочеться показати всім українцям, що таке справжнє Різдво, передати його дух і популяризувати нашу багату культуру серед молоді. Адже "поки Живуть традиції - живе країна».

Юлія Саніна

А Юлія Саніна, фронтвумен гурту The Hardkiss влаштувала незабутнє шоу на новорічному концерті «Ніч суперхітів», який телеканал «1+1» покаже зовсім скоро, поділилась власними різдвяними традиціями: «У дитинстві я була скромною і спокійною дитиною, навіть не просила особливих подарунків на Різдво. Пам'ятаю, тоді я, як і всі дівчатка, хотіла або хіба що ляльку, або книжку. Або якусь імпортну шоколадку (адже такі солодощі були в дефіциті). Так що мої дитячі мрії були простими, тому батьки завжди могли втілити їх в життя. З дитинства у мене до цих пір залишилася любов до книг з великими картинками та ілюстраціями, які можна довго розглядати годинами.

«1+1» закликає глядача цінувати сімейне тепло, дарувати один одному радість та щирі емоції, адже саме у таких простих речах і полягає справжній Новий рік.

Нагадаємо, що у новорічний період телеканал «1+1» об’єднає українців у теплому колі близьких та друзів, які разом зі святковими випусками ТСН та «Сніданком з 1+1» згадають найважливіші події року, танцюватимуть під запальні хіти телеверсії концерту «Ніч суперхітів», пригадуватимуть зворушливі різдвяні традиції разом з Тіною Кароль та сміятимуться над жартами «Вечірнього Кварталу». Протягом всього святкового тижня глядачі зможуть насолодитися своїми улюбленими фільмами, які сповнені добром, родинним затишком, коханням та магією Різдва.

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