Тина Кароль свела с ума внушительным декольте и "растворилась" на глазах у зрителей

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица "исчезла" на глазах у зрителей

Тина Кароль даже находясь дома, продолжает радовать и удивлять поклонников. Например, специально для суперфинала проекта Голос страны-10 она сняла романтичное видео с Даном Баланом на новую дуэтную песню "Помнишь", автором которой стал молдавский певец, а теперь приняла участие в концерте-марафоне в поддержку украинских медиков "Ты не один" на канале 1+1. Собранные денежные средства пойдут на приобретение оборудования и индивидуальной защиты врачам, которые спасают жизни больным COVID-19. Для своего пронзительного и зрелищного номера поп-дива использовала спецэффекты, котрые потрясли зрителей.

Тина предстала в облегающем изумрудном платье по фигуре с открытыми плечами и зоной декольте. Она собрала волосы в гладкую прическу и нанесла естественный макияж. Певица исполнила свою трогательную композицию-посвящение "Жизнь продолжается" и показала щемящий и душевный номер на песню.

На заднем фоне на экране можно увидеть кадры с участием медиков, котрые ежедневно совершают свой бесценный подвиг, спасая жизни больных. Тина использовала визуальный эффект "исчезновения" и растворилась в кадрах с врачами и пациентам, что еще сильнее подчеркнуло значение ею произнесенных слов. Певица использовала зеленую краску, которую постепенно нанесла на лицо и открытые участки, на которых "проступали" кадры с экрана. Таким образом, артистка "слилась" с фоном за спиной, что дало возможность с помощью технологий "переснести" изображение.

"Я в восхищении и благодарности защитникам невидимого фронта - нашим врачам, которые рискуя собственной жизнью спасают жизни других. Я растворяюсь в ваших слезах, в ваших страхах, в ваших надеждах и в вашем жизнелюбии. Благодаря вам жизнь продолжается!" - подписала она видео в Instagram.

Поклонники пришли в полный восторг от зрелищного и эффектного номера Тины.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/zavaduk)

Ты такая лапуля. Это было очень красиво и трогательно!

Прекрасное выступление . Душевное!

Тина, это так невероятно

Очень чувствительно!

Тиночка , это было что-то невероятное, особенно спецэффекты. Ты космос

Фантастика

Нереально трепетно

Ви неймовірна

Так завораживающе

Восхитительная и неповторимая, нежная и искренняя , незаменимая и настоящая, самая любимая Тина

Це просто нереально крута ідея

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль свела с ума экстремальным декольте в смелом вечернем наряде.