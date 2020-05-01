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Когда свадьба? Дан Балан взволновал сеть чувственным фото с Тиной Кароль

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.05.2020 - 20:53
Когда свадьба? Дан Балан взволновал сеть чувственным фото с Тиной Кароль
Тина Кароль и Дан Балан (Фото: instagram.com/tina_karol)

Тина Кароль и Дан Балан снова подогрели слухи о романе

Тина Кароль и Дан Балан восхитили армию поклонников и меломанов исполнением чувственной песни-откровения "Помнишь", которую презентовали дуэтом на финале шоу Голос страны 10. Произведение мгновенно стало хитом, и ролик набрал более полумиллиона просмотров менее чем за сутки.

Артисты и звездные ведущие снимали видео для песни в загородном доме Тины, что еще больше подогрело слухи об их романе.

Сейчас Дан Балан опубликовал в своем Instagram совместное фото с Тиной Кароль, и необычайно нежный романтический снимок стал для поклонников дополнительным аргументом в том, что свадьбы не миновать.

Теперь подписчики музыканта ломают голову - когда звезды пойдут под венец.

На фото, сделанном в ретро-стиле, Дан в черной рубашке обнимает Тину за плечи. Артистка мечтательно прикрыла глаза и "случайно" засветила колечко на безымянном пальце.

Когда свадьба? Дан Балан взволновал сеть чувственным фото с Тиной Кароль

Тина Кароль и Дан Балан (Фото: instagram.com/danbalan)

"Dan Balan & Тина Кароль-Помнишь ....On Apple Music", - лаконично подписал певец снимок.

Подписчики Дана в сети восторгаются чувственным снимком и "благословляют" звездную пару на замужество. Фаны горячо интересуются, когда же наконец влюбленные назначат свадьбу, и купают их в комплиментах

  • Какая красивая пара! Так хочется, чтобы у вас все получилось!
  • Дан, спасибо вам большое за такой подарок. Эта песня и ваши голоса, это лучшее, что случалось со мной за последнее время. Ваш тандем это огонь! Ждем видеоклип на эту песню.
  • И Дан и Тина, как не от мира сего! Такие волшебные, такие неземные! Как хочется, что бы вы были счастливы вдвоем! И Тиночка успокоила свое сердечко и Дан, наконец-то, обрел семейное счастье! Ведь он искал что-то неземное и нашел! Тина это такая сказочная добрая Фея, просто эталон женственности, мудрости, красоты и доброты!
  • Очень мило и с любовью!
  • Вы самые лучшие
  • Икона Любви! Присоединяюсь к Молитве Мамы Дана, прочитанной ею в полуфинале Голоса 2020. Берегите любовь и творческих высот вам....Ждем очень вас вдвоем в Одессе!
  • Будьте счастливы вместе! Ведь вы этого достойны!
  • Дан, ну когда уже свадьба?
  • Вы как черное и белое, прям Инь-Ян, когда смотришь на это фото ты прям чувствуешь гармонию и спокойствие, прекрасно смотреть на двух влюбленных.
  • Дан, ну гений просто!
  • Люблю, когда находятся и сходятся половинки! Это супер! Счастья вам!
  • Когда вы уже поженитесь, я больше не могу это терпеть!
  • Ждем свадьбы. Тина хорошая
  • Ой кольцо, Тинааааа!

Когда свадьба? Дан Балан взволновал сеть чувственным фото с Тиной Кароль

Фото: скрин комментариев instagram.com/danbalan

Ранее мы писали о том, что на шоу Голос країни 10 на сцену ворвалась мама Дана Балана - Людмила - и зажгла исполнением свадебной песни.

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