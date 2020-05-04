Тіна Кароль звела з розуму значним декольте і "розчинилася" на очах у глядачів

Співачка "зникла" на очах у глядачів
Тіна Кароль навіть перебуваючи вдома, продовжує радувати і дивувати шанувальників. Наприклад, спеціально для суперфіналу проекту Голос країни-10 вона зняла романтичне відео з Даном Баланом на нову дуетну пісню "Помнишь", автором якої став молдавський співак, а тепер взяла участь у концерті-марафоні в підтримку українських медиків "Ти не один" на каналі 1+1. Зібрані кошти підуть на придбання обладнання та індивідуального захисту лікарів, які рятують життя хворим COVID-19. Для свого пронизливого і видовищного номери поп-діва використовувала спецефекти, які вразили глядачів.
Тіна з'явилася у відвертому смарагдовому платті по фігурі з відкритими плечима і зоною декольте. Вона зібрала волосся в гладку зачіску і зробила природний макіяж. Співачка виконала свою зворушливу пісню-присвяту "Жизнь продолжается" і показала щемливий і душевний номер на пісню.
На задньому фоні на екрані можна побачити кадри з участю медиків, які щодня роблять свій безцінний подвиг, рятуючи життя хворих. Тіна використовувала візуальний ефект "зникнення" і розчинилася в кадрах з лікарями і пацієнтам, що ще більше підкреслило значення нею вимовлених слів. Співачка використовувала зелену фарбу, яку поступово нанесла на обличчя і відкриті ділянки, на яких "проступали" кадри з екрану. Таким чином, артистка "злилася" з фоном за спиною, що дало можливість з допомогою технологій "переснести" зображення.
"Я в захопленні і вдячності захисникам невидимого фронту - нашим лікарям, які ризикуючи власним життям рятують життя інших. Я розчиняюся у ваших сльозах, у ваших страхи, у ваших сподіваннях і в вашій життєлюбності. Завдяки вам життя триває!" - підписала вона відео в Instagram.
Шанувальники прийшли в повний захват від видовищного та ефектного номеру Тіни.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/zavaduk)
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