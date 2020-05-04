ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тіна Кароль звела з розуму значним декольте і "розчинилася" на очах у глядачів

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.05.2020 - 13:32
Тіна Кароль звела з розуму значним декольте і "розчинилася" на очах у глядачів
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка "зникла" на очах у глядачів

Тіна Кароль навіть перебуваючи вдома, продовжує радувати і дивувати шанувальників. Наприклад, спеціально для суперфіналу проекту Голос країни-10 вона зняла романтичне відео з Даном Баланом на нову дуетну пісню "Помнишь", автором якої став молдавський співак, а тепер взяла участь у концерті-марафоні в підтримку українських медиків "Ти не один" на каналі 1+1. Зібрані кошти підуть на придбання обладнання та індивідуального захисту лікарів, які рятують життя хворим COVID-19. Для свого пронизливого і видовищного номери поп-діва використовувала спецефекти, які вразили глядачів.

Тіна з'явилася у відвертому смарагдовому платті по фігурі з відкритими плечима і зоною декольте. Вона зібрала волосся в гладку зачіску і зробила природний макіяж. Співачка виконала свою зворушливу пісню-присвяту "Жизнь продолжается" і показала щемливий і душевний номер на пісню.

На задньому фоні на екрані можна побачити кадри з участю медиків, які щодня роблять свій безцінний подвиг, рятуючи життя хворих. Тіна використовувала візуальний ефект "зникнення" і розчинилася в кадрах з лікарями і пацієнтам, що ще більше підкреслило значення нею вимовлених слів. Співачка використовувала зелену фарбу, яку поступово нанесла на обличчя і відкриті ділянки, на яких "проступали" кадри з екрану. Таким чином, артистка "злилася" з фоном за спиною, що дало можливість з допомогою технологій "переснести" зображення.

"Я в захопленні і вдячності захисникам невидимого фронту - нашим лікарям, які ризикуючи власним життям рятують життя інших. Я розчиняюся у ваших сльозах, у ваших страхи, у ваших сподіваннях і в вашій життєлюбності. Завдяки вам життя триває!" - підписала вона відео в Instagram.

Шанувальники прийшли в повний захват від видовищного та ефектного номеру Тіни.

Тіна Кароль звела з розуму значним декольте і &quot;розчинилася&quot; на очах у глядачів

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/zavaduk)

  • Ти така лапуля. Це було дуже гарно і зворушливо!
  • Прекрасний виступ . Душевний!
  • Тіна, це так неймовірно
  • Дуже чутливо!
  • Тіночка , це було щось неймовірне, особливо спецефекти. Ти космос
  • Фантастика
  • Нереально трепетно
  • Ви неймовірна
  • Так заворожуюче
  • Чудова і неповторна, ніжна і щира, незамінна і справжня, найулюбленіша Тіна
  • Це просто нереально крута ідея

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль звела з розуму екстремальним декольте в сміливому вечірньому вбранні.

Щастя в очах: Тіна Кароль зачарувала емоційним відео з підрослим синочком Взагалі не змінилася: Тіна Кароль зворушила архівним фото з бабусею і дідусем
Новини України Тіна Кароль
Styler
On Top