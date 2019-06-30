Тина Кароль в мини-шортах взволновала "видом сзади" на пляже

Артистка вызвала ажиотаж в сети новым фото
Тина Кароль не устает будоражить умы и фантазию своих поклонников, публикуя пикантные и чувственные снимки. В последнее время поп-дива делилась откровенными постельными кадрами, а также стильными черно-белыми фото. Однако ее новый снимок вызвал настоящий ажиотаж, ведь на нем певица запечатлена на пляже.
Тина опубликовала очень эффектный кадр, на котором она бежит по пляжу в белом наряде - топе с рукавами и мини-шортиках. При этом она запечатлена спиной к камере, демонстрируя впечатляющий "вид сзади". Артистка позировала босиком и широко раскинув руки, а ее прекрасные волосы красиво развеваются на ветру.
Менее чем за сутки фото набрало более 38 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Немного позже Кароль выложила еще один снимок из этой фотосессии. На нем она в том же наряде лежит на песке, положив одну руку на бедро и демонстрируя плоский животик. Певица задумчиво смотрит вдаль.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Фолловеры не скупились на комплименты, восхищаясь стройной фигурой, женственностью и красотой любимой артистки.
Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)
Напомним, Тина Кароль умилила фото подросшего сына Вениамина. Мальчик запечатлен в последний день школы - к слову, он учится в Великобритании.
Ранее Тина Кароль взбудоражила сеть глубоким декольте на чувственном черно-белом фото.
Также Тина Кароль восхитила нежным портретным фото в прозрачном наряде. Поклонники отметили, что время не властно над артисткой.