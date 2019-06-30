Тина Кароль в мини-шортах взволновала "видом сзади" на пляже

Тина Кароль не устает будоражить умы и фантазию своих поклонников, публикуя пикантные и чувственные снимки. В последнее время поп-дива делилась откровенными постельными кадрами, а также стильными черно-белыми фото. Однако ее новый снимок вызвал настоящий ажиотаж, ведь на нем певица запечатлена на пляже.

Тина опубликовала очень эффектный кадр, на котором она бежит по пляжу в белом наряде - топе с рукавами и мини-шортиках. При этом она запечатлена спиной к камере, демонстрируя впечатляющий "вид сзади". Артистка позировала босиком и широко раскинув руки, а ее прекрасные волосы красиво развеваются на ветру.

Менее чем за сутки фото набрало более 38 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Немного позже Кароль выложила еще один снимок из этой фотосессии. На нем она в том же наряде лежит на песке, положив одну руку на бедро и демонстрируя плоский животик. Певица задумчиво смотрит вдаль.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Фолловеры не скупились на комплименты, восхищаясь стройной фигурой, женственностью и красотой любимой артистки.

Побежали летать

Огоо, как картинка с пинтереста, или обложка журнала

Какая красота, Малышка))

Тинааааа, это точно ты?! Воздуха, срочно!

Боже , какое это счастье, просто так бежать! Просто быть свободной, даже просто на секунду, свободной от всего!

Наша русалка

Ваууууу! Красотка

О, Тина ты наконец-то где-то отдыхаешь?

Ходячий секс

Летящей походкой...

Как обложка с журнала

Ніжна і водночас спокуслива

Держите меняяяяяя, я... Я не знаю что сказать... Это просто невероятно

Я влюбилась в серию этих фоток,что будет дальше?? Это просто огооонь,тигрица наша

Ну нельзя же быть такой идеальной

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль умилила фото подросшего сына Вениамина. Мальчик запечатлен в последний день школы - к слову, он учится в Великобритании.

Ранее Тина Кароль взбудоражила сеть глубоким декольте на чувственном черно-белом фото.

Также Тина Кароль восхитила нежным портретным фото в прозрачном наряде. Поклонники отметили, что время не властно над артисткой.