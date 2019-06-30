Тіна Кароль в міні-шортах схвилювала "видом ззаду" на пляжі

Артистка викликала ажіотаж у мережі новим фото
Тіна Кароль не втомлюється дивувати розум і фантазію своїх шанувальників, публікуючи пікантні і красиві знімки. Останнім часом поп-діва ділилася відвертими постільними кадрами, а також стильними чорно-білими фото. Однак її новий знімок викликав справжній ажіотаж, адже на ньому співачка зображена на пляжі.
Тіна опублікувала дуже ефектний кадр, на якому вона біжить по пляжу в білому вбранні - топі з рукавами і міні-шортиках. При цьому вона зображена спиною до камери, демонструючи вражаючий "вид ззаду". Артистка позувала босоніж і широко розкинувши руки, а її прекрасне волосся красиво майорить на вітрі.
Менш ніж за добу фото набрало понад 38 тисяч лайків і сотні захоплених коментарів.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Трохи пізніше Кароль виклала ще один знімок з цієї фотосесії. На ньому вона в тому ж вбранні лежить на піску, поклавши одну руку на стегно і демонструючи плоский животик. Співачка задумливо дивиться вдалечінь.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Фолловери не скупилися на компліменти, захоплюючись стрункою фігурою, жіночністю і красою улюбленої артистки.
Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, Тіна Кароль умилила фото підрослого сина Веніаміна. Хлопчик зображений в останній день школи - до речі, він навчається у Великобританії.
Раніше Тіна Кароль розбурхала мережу глибоким декольте на чуттєвому чорно-білому фото.
Також Тіна Кароль захопила ніжним портретним фото в прозорому вбранні. Шанувальники відзначили, що час не владний над артисткою.