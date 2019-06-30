Тіна Кароль в міні-шортах схвилювала "видом ззаду" на пляжі

Тіна Кароль не втомлюється дивувати розум і фантазію своїх шанувальників, публікуючи пікантні і красиві знімки. Останнім часом поп-діва ділилася відвертими постільними кадрами, а також стильними чорно-білими фото. Однак її новий знімок викликав справжній ажіотаж, адже на ньому співачка зображена на пляжі.

Тіна опублікувала дуже ефектний кадр, на якому вона біжить по пляжу в білому вбранні - топі з рукавами і міні-шортиках. При цьому вона зображена спиною до камери, демонструючи вражаючий "вид ззаду". Артистка позувала босоніж і широко розкинувши руки, а її прекрасне волосся красиво майорить на вітрі.

Менш ніж за добу фото набрало понад 38 тисяч лайків і сотні захоплених коментарів.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Трохи пізніше Кароль виклала ще один знімок з цієї фотосесії. На ньому вона в тому ж вбранні лежить на піску, поклавши одну руку на стегно і демонструючи плоский животик. Співачка задумливо дивиться вдалечінь.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Фолловери не скупилися на компліменти, захоплюючись стрункою фігурою, жіночністю і красою улюбленої артистки.

Побігли літати

Огоо, як картинка з пинтереста, або обкладинка журналу

Яка краса, Малятко))

Тинааааа, це точно ти?! Повітря, терміново!

Боже , яке це щастя-просто так бігти! Просто бути вільною, навіть просто на секунду, вільної від усього!

Наша русалка

Ваууууу! Красуня

Про, Тіна ти нарешті десь відпочиваєш?

Ходячий секс

Легкою ходою

Як обкладинка з журналу

Ніжна і водночас спокуслива

Тримайте меняяяяяя, я... Я не знаю що сказати... Це просто неймовірно

Я закохалася в серію цих фоток,що буде далі??? Це просто огооонь,тигриця наша

Ну не можна ж бути такою ідеальною

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль умилила фото підрослого сина Веніаміна. Хлопчик зображений в останній день школи - до речі, він навчається у Великобританії.

Раніше Тіна Кароль розбурхала мережу глибоким декольте на чуттєвому чорно-білому фото.

Також Тіна Кароль захопила ніжним портретним фото в прозорому вбранні. Шанувальники відзначили, що час не владний над артисткою.