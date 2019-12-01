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Тіна Кароль у корсетній сукні від Versace приголомшила розкішним образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.12.2019 - 16:23
Тіна Кароль у корсетній сукні від Versace приголомшила розкішним образом
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка продемонструвала ефектний лук на M1 Music Awards

Церемонія нагородження ювілейної музичної премії "М1 Music Awards. П'ять", яка відбулася 30 листопада в столичному Палаці спорту, стала чудовим приводом для українських селебріті похвалитися новими стильними нарядами. На червоній доріжці заходу пройшов справжній модний огляд, адже кожен прагнув вразити і захопити своїм образом - і багатьом це вдалося! У їх числі і поп-діва Тіна Кароль, яка віддала перевагу розкішному ретро луку від всесвітньо відомого бренду.

Тіна красувалася на червоній доріжці і сцені в елегантній корсетній сукні від Versace з відвертим декольте. Наряд трендового пудрового відтінку вигідно підкреслив всі спокусливі вигини витонченої фігури артистки.

Кароль доповнила ефектний образ сріблястими босоніжками на підборах, укладеним хвилями волоссям і макіяжем з акцентом на яскраво-червоні губи.

Тіна Кароль у корсетній сукні від Versace приголомшила розкішним образомТіна Кароль у корсетній сукні від Versace приголомшила розкішним образом

Фото: Тіна Кароль на премії M1 Music Awards 2019 (instagram.com/_fantina)

Вона із задоволенням позувала фотографам - як одна, так і з колегами по цеху, і променисто усміхалася.

Тіна Кароль у корсетній сукні від Versace приголомшила розкішним образомТіна Кароль у корсетній сукні від Versace приголомшила розкішним образом

Фото: Тіна Кароль на премії M1 Music Awards 2019 (instagram.com/_fantina)

Зазначимо, що співачка була музичним продюсером ювілейної премії, тому активно з'являлася під час прямого ефіру шоу, а також виконала дві пісні зі свого репертуару. Крім цього, Тіна Кароль перемогла у номінації "Золотий грамофон".

Тіна Кароль у корсетній сукні від Versace приголомшила розкішним образом

Фото: Тіна Кароль на премії M1 Music Awards 2019 (instagram.com/_fantina)

Захоплені шанувальники засипали улюблену артистку компліментами в коментарях.

  • Нереально красива
  • Любимка наша
  • Діва
  • Дуже гарне плаття і Тіна в ньому чудова
  • Красоточкааа
  • Краща
  • Наша переможниця
  • Красива
  • Неймовірна супер улюблена
  • пташка

Тіна Кароль у корсетній сукні від Versace приголомшила розкішним образом

Скріншот коментарів (instagram.com/_fantina)

Нагадаємо, Тіна Кароль пояснила, чому її синові краще вчитися далеко від мами.

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