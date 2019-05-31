Тина Кароль исполнила в Канаде свою детскую мечту: впечатляющие видео

Певица давно мечтала увидеть Ниагарский водопад
Тина Кароль пережила яркое приключение во время путешествия по Америке и поделилась своими впечатлениями с поклонниками. Оказывается, певица с детства мечтала увидеть Ниагарский водопад - и это желание наконец сбылось! Впечатляющими видео счастливая артистка поделилась в своих Instagram-stories.
34-летняя Тина побывала на водопаде со стороны Канады. В ролике она предстает в ярком желтом дождевике и не может сдержать восторга от этого потрясающего природного явления.
Видео: (instagram.com/tinakarol_fantina)
Также она показала захватывающие дух виды Ниагарского водопада.
На еще одном видео Кароль катается на кораблике по реке у водопада. При этом на ней красный дождевик, а волосы растрепаны от сильного ветра, однако артистку это совершенно не волнует и она полна позитивных эмоций от увиденного. В конце ролика, когда корабль подплыл ближе к падающим потокам воды, она и вовсе уже вся мокрая.
Видео: (instagram.com/tinakarol_fantina)
Подписчики очень рады за свою любимицу и поспешили оставить свои отзывы.
Напомним, Тина Кароль без макияжа вскружила голову чувственным фото.
Ранее Тина Кароль ошеломила роскошным образом в алом платье Louis Vuitton. На фотографии Тина Кароль позирует в платье на ярком фоне красного цвета.
Кстати, Тина Кароль вызвала фурор фотографией, на которой она позирует в белье.